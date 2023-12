Vereadora tem mais de 80 projetos vetados por prefeito e denuncia perseguição política

Com a manutenção de mais dois vetos do Prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB) a projetos apresentados pela vereadora Sayuri Baez (Republicanos) na sessão de ontem da Câmara de Verreadores de Três Lagoas a parlamentar pode se tornar a mais perseguida por um chefe de Executivo pois já totalizam mais 80 propostas apresentadas. Desta vez foram projetos ligados a saúde onde a vereadora solicita a implantação de políticas para o atendimento de mulheres mastectomizadas e também aos pacientes que enfrentam alzeimer.

“Os vetos são incocebíveis pois mesmo com as propostas cumporierem todos os tramites no Leguislativo , passando inclusive pelo departamento jurídicvo o prefeito simplesmente veta e a sua base que durante o processo de tramitação voou a favor mantém o veto expolica a Vereadora. Para Sayuri a unica justificativa é uma perseguição política porque ela tem um posicionamento de oporsição ao prefeito Ângelo Guerreiro.

O Prefeito e os seus apoiadores aprovam a realização de cavalgada mas adoção de políticas que atendem população carente é sistematicamente vetada por pura perseguição política”. Afirma a vereadora que disse ficar muito decepcionada mas espera que a população de Três Lagoas perceba está acontecendo no município. “Desta vez pelo menos com relação ao projeto que propõe uma política para o acolhimento de mulheres mastectomizada recebeu o apoio das mulheres que integram a Cmara que votaram pela derrubada do veto”, afirmou Sayuri

Cassação

A vereadora Sayuri Baez também enfrenta um processo de cassação de seu mandato na Câmara Municipal e recentemente conquistou uma liminar na Justiça de Três Lagoas, suspendendo temporariamente a comissão processante que analisava a possibilidade. A decisão foi emitida pela juíza Aline Beatriz de Oliveira Lacerda, e o despacho foi disponibilizado no processo em 22/11/2023.

Com a suspensão determinada pela magistrada, os trabalhos da Comissão Processante responsável pelo Processo de Cassação n.º 001/2023 estão interrompidos até o julgamento final do caso. A magistrada intimou os envolvidos e deu vista ao Ministério Público. O processo continua em tramitação na Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos.

