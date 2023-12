Polícia Civil incinera mais de 1 tonelada de drogas avaliadas em R$ 100 Milhões em Corumbá

Na manhã desta terça-feira, 5 de dezembro, a Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Corumbá, realizou a incineração de mais de 1 tonelada de entorpecentes, apreendidos ao longo dos últimos meses. A ação resultou em um prejuízo estimado em mais de R$ 100 milhões ao crime organizado. Dentre as substâncias destruídas estavam maconha, cocaína e pasta base.

As drogas incineradas foram provenientes de apreensões realizadas pelas forças de segurança que atuam na região de Corumbá. A operação, que envolveu a destruição de uma quantidade significativa de entorpecentes, visa não apenas eliminar essas substâncias ilícitas, mas também cortar o financiamento de atividades criminosas.

O ato simboliza o comprometimento das autoridades em combater o tráfico de drogas, uma grave ameaça à segurança pública. Com um prejuízo financeiro substancial para os traficantes, a incineração demonstra a determinação da Polícia Civil em desmantelar as operações do crime organizado, reforçando o compromisso em proteger a sociedade e manter um ambiente seguro. A Polícia Civil destaca que as ações de repressão ao crime continuarão na região, com o objetivo de desestruturar as redes de tráfico e garantir a integridade da comunidade.

