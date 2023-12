Ponto de tráfico de drogas próximo á uma escola em Aquidauana é desmantelada

Na última segunda-feira, 4 de novembro, a Polícia Civil, por meio da Seção de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Aquidauana, desarticulou um ponto de tráfico de drogas que operava a apenas 50 metros da Escola Municipal Luiz Mongeli, na Vila Princesa do Sul. A operação foi desencadeada em resposta a denúncias anônimas que indicavam a prática de comércio ilícito de entorpecentes em uma residência local.

Os investigadores, após monitoramento no endereço mencionado, prenderam E.C.S., indivíduo identificado, que, ao perceber a presença policial, tentou ocultar uma substância análoga à pasta base de cocaína, compactando o solo com seu calçado. Durante escavação no local, os policiais descobriram um embrulho plástico contendo seis paradinhas da substância ilícita, totalizando aproximadamente sete gramas.

Além disso, durante a busca pessoal em E.C.S., foi apreendido um total de R$446,00 em espécie, distribuídos em notas fracionadas. No interior da residência, foram encontrados alguns usuários, todos alegando estar no local com o propósito de consumir entorpecentes. E.C.S. confessou que comercializava cada porção da substância ilícita por R$ 50,00.

Todos os envolvidos foram conduzidos à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde foram apresentados à Autoridade Policial competente para as providências cabíveis. A proximidade do ponto de tráfico com a Escola Municipal Luiz Mongeli levanta preocupações, destacando a necessidade de ações eficazes para coibir atividades ilícitas em áreas próximas a instituições educacionais.

