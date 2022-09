Sayuri Baez exige transparência no parlamento em Três Lagoas

A candidata a deputada estadual, Sayuri Baez (REPUBLICANOS), vereadora em Três Lagoas, cidade localizada a 300km da Capital, denuncia a falta de transparência no portal da Casa de Leis que apenas cita o valor gasto com publicidade, mas de forma genérica sem trazer os nomes e valores pagos para cada veículo.

“Eu já provoquei o Ministério Público e fico indignada como fiscal do povo não ter os detalhes para informar a população Hoje que tem é apenas o genérico como JORNAIS, = RÁDIOS, = SITES,= TV, = AGÊNCIA, = SPOT e valor total pago. Eu só vou parar de falar nesses gastos ABSURDOS quando me mostrarem DETALHADAMENTE quais os órgãos de IMPRENSA RECEBEM, e o que cada um presta de serviço para nossa população?”, questiona Sayuri.

A Agência que recebe para pagar a imprensa é a Agilitá e conforme valores publicados de forma “bruta”, nas últimas semana foram pago R$974.991,39 reais e na Casa de Leis os únicos parlamentares que questionam a falta de transparência por não ter os valores pagos de forma detalhada, incluindo quais os veículos que recebem são: Sayuri Baez, Dr.Paulo Veron e David Martinelli, vereadores independentes da Casa.

Esta é uma batalha que desde o início do mandato, Sayuri questiona o presidente e demais parlamentares aliado do executivo que não esclarecem o porquê da falta de detalhamento e exposição dos beneficiários dos recebimentos.

Sayuri Baez, está em seu primeiro mandato como vereadora e concorre a deputada estadual neste próximo pleito.

A redação tentou contato com presidente da Câmara de Três Lagoas, mas até a publicação não teve retorno.

