Vereador Dr. Victor Rocha propõe Moção de Congratulações ao chef Ébano Augusto

O vereador Dr. Victor Rocha (PSDB) apresentou Moção de Congratulações para Ébano Augusto de Oliveira Lopes, em reconhecimento por sua trajetória de destaque no cenário da culinária sul-mato-grossense. Desde jovem, Ébano encontrou sua vocação na cozinha, inspirado pelos temperos e receitas da avó, que desempenhou um papel fundamental em sua formação como chef.

Atuando desde 2019 em competições culinárias de alto nível, Ébano se destaca por sua dedicação e amor pela gastronomia. Recentemente, em setembro de 2024, o chef foi premiado como o Campeão de Mato Grosso do Sul na etapa estadual do Concurso da ABRACHEF (Associação Brasileira dos Chefs). Este título lhe garante o direito de representar o Estado na etapa nacional do concurso, que será realizada em Fortaleza, Ceará, no ano de 2025.

O vereador Dr. Victor Rocha enalteceu a importância do trabalho de Ébano não só para o setor gastronômico, mas também para a promoção da cultura e identidade culinária de Mato Grosso do Sul. “O talento e a trajetória do Ébano merecem todo o nosso reconhecimento. Ele não apenas leva o nome do nosso Estado para todo o Brasil, mas também preserva e difunde a rica herança gastronômica sul-mato-grossense, uma verdadeira inspiração para as novas gerações”, afirmou o vereador.

A moção apresentada por Dr. Victor Rocha ressalta a importância de valorizar e apoiar os talentos locais, especialmente aqueles que, como Ébano, promovem com excelência as tradições e sabores regionais em eventos de prestígio nacional. A Câmara Municipal expressa, através desta homenagem, o seu orgulho pelo sucesso de Ébano e o seu compromisso em continuar incentivando a cultura e a gastronomia do Estado.

A moção foi aprovada por unanimidade, e será enviada ao homenageado como reconhecimento público por seu trabalho e conquistas.

