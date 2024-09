Combate ao desmatamento: “Mata Atlântica em Pé” resulta em mais de R$ 4,4 mi em multas

A Operação Mata Atlântica em Pé, deflagrada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul no dia 16 de setembro, já identificou e mapeou 16 áreas alvo, que totalizam aproximadamente 572,23 hectares de desmatamento no Estado. Os alvos estão distribuídos em 12 municípios e foram encaminhados pelo MPMS para vistoria e autuação pela PMA (Polícia Militar Ambiental). Esta é a maior operação de combate ao desmatamento do bioma Mata Atlântica em todo o país, e segue em curso no Estado.

Entre os alvos já fiscalizados pela PMA, dez foram autuados, resultando na aplicação de cerca de R$ 4,4 milhões em multas. A corporação continua realizando vistorias nos demais alvos identificados pelo MPMS, por meio do Programa DNA Ambiental, operacionalizado pelo NUGEO (Núcleo de Geotecnologias) da instituição. Para isso, é realizada uma análise multitemporal, via sensoriamento remoto, para identificação dos desmatamentos possivelmente ilegais no Estado.

Mata Atlântica – A operação Mata Atlântica é a maior operação de combate ao desmatamento do bioma Mata Atlântica em todo o país. As ações de fiscalização ocorrem simultaneamente em 17 estados da Federação que possuem cobertura desse ecossistema e, neste ano, é coordenada nacionalmente pelo MPMG e Abrampa (Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente).

Os estados que participam da Operação Mata Atlântica em Pé 2024 são: Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.

Com MPMS

