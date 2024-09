Direto de Aquidauana, exército reproduz participação na 2ª Guerra Mundial 

Momento histórico foi realizado nesta sexta-feira (27) pelo CMO (Comando Militar do Oeste), por meio do 9º Batalhão de Engenharia de Combate (9º BE CMB), eles reproduziram a participação de militares de Mato Grosso do Sul na Segunda Guerra Mundial, a montagem da Ponte Bailey na cidade de Aquidauana.

Conforme as informações apuradas pela reportagem, o evento compõe a programação comemorativa do Exército que, neste ano, comemora os 80 anos da FEB (Força Expedicionária Brasileira).

A ponte Bailey, ou Logistic Support Bridge, é uma estrutura metálica moderna, versátil, e um importante suporte logístico que pode ser montada e desmontada de forma rápida e eficiente. Ela suporta até 80 toneladas e poderá cobrir uma área de 60 metros, ou duas áreas de 30 metros.

Durante a simulação da montagem da Ponte, os militares estavam paramentados com uniformes idênticos aos usados pelos soldados, em 1944. Um trem e um navio também vão compor a reprodução do momento histórico. Na ocasião, o Batalhão de Aquidauana realizou ainda a reinauguração e visitação do museu da FEB.

A primeira ação de combate executada pela FEB (Força Expedicionária Brasileira) ocorreu em 6 de setembro de 1944, com a construção de uma Ponte Bailey, ao norte do rio Arno, executada pela 1ª Companhia do 9º Batalhão de Engenharia de Combate, de Aquidauana, permitindo que o destacamento da Força Expedicionária atingisse a cidade de Pisa, marcando assim, o início das operações militares da FEB na Itália.

Entre os anos de 1944 e 1945, mais de 25 mil militares da Força Expedicionária Brasileira cruzaram o Oceano Atlântico para se juntarem ao esforço aliado no combate ao totalitarismo na Europa.

O Brasil foi o único país latino-americano a enviar tropas para o conflito. Em 8 de maio de 1945, as Forças Aliadas comemoravam a vitória sobre o nazifascismo.

Por Thays Schneider

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram