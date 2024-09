Veículo com cigarros contrabandeados do Paraguai são apreendidos

Na madrugada da última quinta-feira (26), o DOF (Departamento de Operações de Fronteira), apreendeu um veículo Fiat Siena de cor prata carregado com 600 pacotes de cigarros ilegais na cidade de Ponta Porã. Os produtos ilegais eram oriundos do Paraguai.

Os militares realizavam um bloqueio policial para fiscalização na rodovia MS-164, área rural do município de Ponta Porã, quando deram a ordem de parada ao condutor (33) que seguia com a esposa (44). Questionado sobre a carga ilícita, o homem disse que seria comercializada em Campo Grande (MS).

A ocorrência foi registrada e entregue na Receita Federal em Ponta Porã. O prejuízo estimado à ação criminosa foi de R$ 60 mil.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas.

