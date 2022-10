Valorizar profissionais da Segurança Pública é compromisso do Capitão Contar

Tendo como pilares o diálogo e a transparência, Capitão Contar (PRTB), quer fazer um governo aberto para conversar com todas as categorias do funcionalismo e estudar a realidade de cada grupo. Essas são premissas do Plano de Governo, que apresenta propostas para todas as áreas, e que está à disposição dos cidadãos para que conheçam e colaborem com sugestões.

Capitão Contar defende a necessidade de revisar a questão salarial dos profissionais da segurança pública de forma a valorizar o salário de toda a classe, do iniciante aos que estejam no topo da carreira.

“É fato que cada área tem a sua realidade e especificidade, por isso, é preciso manter sempre o diálogo e transparência com as categorias. Os profissionais da segurança pública não param, mesmo durante a pandemia estiveram a postos todo o tempo protegendo a sociedade”, diz o Capitão.

Contar está atento também a outras questões que permeiam os que atuam na segurança pública, como acidentes ou morte em serviço – em muitos casos o ônus de uma eventual batalha jurídica acaba ficando a cargo do profissional. Por isso, as propostas são concretas: oferecer estrutura, segurança jurídica e valorização salarial.

“Vamos ouvir atentamente as pautas dos nossos profissionais de segurança e manter o diálogo diante de qualquer situação. Todos precisam ser vistos e terem seus pleitos contemplados”, afirma.

