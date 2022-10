UFMS abre concurso para professores em câmpus de sete municípios

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) abre concurso para preencher 31 vagas de professor do magistério superior. O período de inscrições vão de 11 de outubro a 3 de novembro, podendo pedir isenção de 12 a 14 de outubro, conforme foi publicado hoje (10) no Diário Oficial da União. Os salários variam de R $2.688 mil a R$ 10,074 mil, conforme regime de trabalho e título.

Para o câmpus de Campo Grande, são ofertadas oito vagas em cursos como Odontologia, Medicina, Farmácia e Comunicação Social e Jornalismo. Também foram disponibilizadas vagas para municípios de Corumbá, Aquidauana, Paranaíba, Coxim, Nova Andradina, Naviraí e Três Lagoas. O salário varia de acordo com o regime de trabalho, que pode ser de dedicação exclusiva ou auxiliar, com carga horária de 20 horas.

As provas serão realizadas de 13 a 17 de dezembro, na Cidade Universitária, a partir de três etapas: prova escrita, prova didática e prova de títulos. O resultado das provas serão divulgados dia 23 do mesmo mês. O resultado final será divulgado dia 9 de janeiro de 2023.

As inscrições serão realizadas de forma online (www.concuros.ufms.br), com uma taxa de R$ 250,00. O concurso prevê isenção e as regras com todos os detalhes podem ser conferidas no edital.

