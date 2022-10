Contar e Riedel lutam para converter 408,3 mil votos dos adversários

Nas seis maiores cidades de MS a corrida eleitoral poderá ser decisiva

Os candidatos a governo do Estado Eduardo Riedel (PSDB) e Capitão Contar (PRTB) vão tentar, neste segundo turno, converter para si os 408.328 votos dos principais adversários no primeiro turno de campanha, ocorrido em 2 de outubro.

A somatória é referente aos quatro candidatos derrotados mais votados nas seis maiores cidades de Mato Grosso do Sul: Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá, Ponta Porã e Sidrolândia. Agora, o jogo muda e os eleitores de concorrentes como André Puccinelli (MDB), Rose Modesto (União), Giselle Marques (PT) e Marquinhos Trad (PSD) terão de fazer uma nova escolha. Para os eleitores mais fiéis, a opinião deles e orientação ao voto conta muito. Pensando nisso é que os candidatos já buscam apoios aos grupos políticos de Mato Grosso do Sul. Nas seis maiores cidades do Estado, Contar levou a melhor, ganhando mais votos em quatro delas. Riedel levou vantagem em duas.

A campanha para o segundo turno já começou, e vai até 28 de outubro, com o pleito no domingo (30). Até o momento, André Puccinelli liberou os afiliados do partido para livre escolha, mas avisou que ele e seu grupo político dentro do MDB vão escolher quem apoiarão e divulgar na próxima semana. Do partido, o deputado estadual eleito Marcio Fernandes já declarou voto a Riedel.

Rose Modesto ainda não divulgou sobre o rumo ao segundo turno.

Ao passo que o PSD de Marquinhos Trad também deixou os militantes livres para decisão sobre o governo. O ex-prefeito de Campo Grande diz que vai apoiar Contar, ao passo que o irmão mais velho, Nelsinho Trad, apoiará Riedel, e o deputado Fábio Trad vai se isentar e não dar apoio a nenhum dos bolsonaristas.

Giselle Marques, do PT, também diz que se manterá neutra, e o partido já liberou a militância. O certo é que nenhum deles apoia o projeto de Contar, já que são anti-Bolsonaro e a favor da eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Algumas lideranças do PT já optaram pelo voto a Riedel e pedem para que todos sigam a mesma posição. Se for levar em consideração os votos que a petista teve nas seis maiores cidades do Estado o total é de 70.283.

Entre as lideranças políticas da Capital, o presidente da Câmara, Carlos Augusto Borges (PSB), e cerca de 20 outros parlamentares devem apoiar Riedel. Claro que nem todos da militância dos partidos dos candidatos derrotados irão transferir os votos a Riedel ou Contar, mas haverá um percentual.

Cidades de MS

O candidato Capitão Contar foi o mais votado em Campo Grande e, na somatória geral de votos, conquistou o primeiro lugar, com 26,71%, totalizando 384.275 votos. Já o candidato Eduardo Riedel não teve boa votação na Capital e ficou em segundo lugar após vencer em 51 cidades do interior, totalizando 25,16%, com 361.981 votos.

Campo Grande

Na Capital, Capitão Contar teve 26% com 130.972 votos e Eduardo Riedel com 14% teve 72.077 votos. Riedel teve o pior desempenho em Campo Grande entre todos os municípios, por isso o PSDB busca lideranças para conquistar o eleitorado que não votou. Ele foi o quarto colocado, conquistando 14,66% dos votos válidos, ficando apenas à frente de Rose Modesto por 4.057 votos.

André Puccinelli teve 21% com 107.260 votos; Rose Modesto teve 13,96% com 68.620 votos; Marquinhos Trad teve 15,48% com 76.102 votos; e Giselle Marques teve 6,92% com 34.032 votos. Os candidatos derrotados e que agora podem influenciar no segundo turno angariaram 286.014 votos.

Dourados

Em Dourados, o candidato mais votado foi Capitão Contar com 32%, totalizando 39.366 votos; Eduardo Riedel teve 28%, com 34.128 votos.

Giselle Marques teve 13% com 15.802 votos; Rose teve 11,33% com 13.773 votos; André Puccinelli teve 9,88% com 12.004 votos; Marquinhos Trad teve 4,34% com 5.278 votos. Eles somam 46.857 votos que podem ser migrados.

No município, Riedel ficou em segundo lugar e Giselle Marques, do PT, surpreendeu e alcançou a terceira colocação.

Três Lagoas

Capitão Contar teve 32% com 16.648 votos; Eduardo Riedel teve 26% com 15.503 votos.

Giselle Marques teve 13% com 7.586 votos; André Puccinelli teve 12,84% com 7.433 votos; Marquinhos Trad teve 5,17% com 2.995 votos; Rose Modesto teve 9,57% com 5.544 votos. Juntos os candidatos totalizam 23.558 votos que podem ser conquistados.

Riedel apresentou boa votação ficando em segundo na disputa ao voto para Governo do Estado em Três Lagoas e Giselle Marques alcançou a terceira maior votação.

Corumbá

Eduardo Riedel teve 25% com 12.266 votos; Capitão Contar teve 24% com 11.889 votos.

Rose Modesto teve 17,57% com 8.606 votos; André Puccinelli teve 14,09% com 6.902 votos; Giselle Marques teve 11,42% com 5.594 votos; Marquinhos Trad teve 7,15% com 3.503 votos. Totalizando 24.605 votos.

Ponta Porã

Eduardo Riedel teve 31% com 15.328 votos; Capitão Contar teve 27% com 13.303 votos.

Rose Modesto teve 14% com 6.085 votos; André Puccinelli teve 12,70% com 4.657 votos; Marquinhos Trad teve 4,23% com 2.048 votos; Giselle Marques teve 9,62% com 4.657 votos; totalizando 17.447 votos.

A surpresa em Ponta Porã fica para Puccinelli, que liderou todas as intenções de voto, e terminou o pleito em quarto lugar. Riedel venceu.

Sidrolândia

Capitão Contar teve 29% com 7.045 votos; Eduardo Riedel teve 28% com 6.863 votos.

André Puccinelli teve 14% com 3.554 votos; Giselle Marques teve 10,97% com 2.612 votos; Rose Modesto teve 9,90% com 2.359 votos; Marquinhos Trad com 5,55% com 1.322 votos; totalizando 9.847 votos que podem ser conquistados pelos candidatos.

