Já emitiu sua certidão de quitação eleitoral? Prazo retorna hoje

Eleitores que precisam emitir certidão de quitação eleitoral podem solicitar o documento a partir desta segunda-feira (10) pelo site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) ou aplicativo e-título. A certidão também pode ser obtida em postos nos Cartórios Eleitorais.

Com o término do primeiro turno das Eleições 2022, a emissão do documento ficou suspensa entre os dias 3 a 9 de outubro, o prazo também será suspenso após o segundo turno, de 31 de outubro a 7 de novembro.

Para emitir a certidão, o eleitor deve estar com o voto em dia, ter justificado as ausências e atendido às convocações da Justiça Eleitoral, como convocação de mesário, ou ter pago as multas que tiverem sido aplicadas. Por meio do site e aplicativo é possível consultar a situação de quitação eleitoral ou emitir a certidão em formato PDF.

Confira o passo a passo:

Primeiro acesse o Portal do TSE e clique em Eleitor – Certidões – Certidão de Quitação Eleitoral. Após o acesso basta preencher o nome, número do Título de Eleitor ou do CPF (Cadastro de Pessoa Física), data de nascimento e nomes da mãe e do pai.

No aplicativo e-Título, basta ir a aba “Quitação Eleitoral”, o documento é gerado automaticamente.

