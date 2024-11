União Brasil confirma Ronaldo Caiado como pré-candidato à Presidência para 2026

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, tornou-se oficialmente o primeiro pré-candidato à Presidência da República em 2026, com sua candidatura anunciada pelo União Brasil. O anúncio foi feito pelo presidente do partido, Antônio Rueda, durante o evento Prefeito de Sucesso , realizado na quarta (6) e quinta-feira (7) em Brasília, com foco em aprimorar a gestão dos prefeitos eleitos e reeleitos pelo partido.

Rueda destacou as qualidades de Caiado, afirmando que o governador reúne as condições possíveis para concorrer ao cargo. “Ele tem todos os predicados e tem muitas condições. Mas como eu digo, ficando longe desses extremos. Na medida em que ele consiga ficar longe desses extremos e entregar ele tem de mais. Porque ele foi o governador mais bem avaliado no Brasil por diversas vezes”, afirmou o presidente do União Brasil.

Além de Rueda, o evento contou com a presença de outras lideranças do partido, que manifestaram apoio a Caiado. O senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) classificou o governador de Goiás como “um excelente nome” e ressaltou a capacidade do partido para ocupar espaços no espectro da direita política. Já o prefeito reeleito de Salvador, Bruno Reis, apontou a segurança pública como um dos principais temas das eleições presidenciais de 2026 e destacou a experiência de Caiado no setor. “Não tenho dúvidas de que será o principal debate das eleições presidenciais de 2026. O nosso pré-candidato a presidente, Ronaldo Caiado, tem um caso, um modelo de sucesso implantado em Goiás”, afirmou.

O evento, organizado pela União Brasil em parceria com a Fundação Índigo, reuniu prefeitos eleitos e reeleitos de todo o país para discutir estratégias de gestão pública com especialistas. Ao todo, o partido elegeu 591 prefeitos nas últimas eleições, fortalecendo sua presença no cenário político nacional.

