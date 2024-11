Bolsonaro parabeniza Trump e celebra “ressurgimento de um guerreiro”

Ex-presidente brasileiro vê na vitória americana inspiração para o Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) parabenizou Donald Trump, eleito presidente dos Estados Unidos nesta quarta-feira (6), em uma longa mensagem postada nas redes sociais. Bolsonaro destacou a trajetória do republicano como um “ressurgimento de um grande guerreiro” e celebrou o retorno de Trump à Casa Branca como uma vitória “contra tudo e contra todos”.

Bolsonaro, que compartilha um histórico de aliança com Trump, aproveitou para rememorar momentos passados ao lado do norte-americano. Ele postou um vídeo que reúne encontros anteriores entre os dois líderes e compara os atentados que ambos sofreram durante campanhas eleitorais. Na legenda do clipe, Bolsonaro citou o versículo bíblico do livro de Salmos: “O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.”

“Que a vitória de Trump inspire o Brasil a seguir o mesmo caminho”

Bolsonaro fez uma alusão direta ao cenário político brasileiro, sugerindo que a vitória de Trump “encontre eco” em outras partes do mundo e seja uma inspiração para o fortalecimento da direita e do conservadorismo em diversos países, incluindo o Brasil. Em sua mensagem, ele mencionou as eleições presidenciais de 2020 nos EUA, descrevendo-as como um “processo eleitoral brutal” e uma “injustificável perseguição judicial” que resultou na derrota de Trump para Joe Biden.

Hoje, Trump enfrenta diversos processos judiciais, e foi condenado em um deles por falsificação de documentos envolvendo pagamentos a Stormy Daniels, ex-atriz de filmes adultos. Bolsonaro, em sua fala, expressou solidariedade ao líder americano e criticou as ações legais contra Trump, sugerindo que a “vitória de Trump simboliza a resistência diante das adversidades e fortalece o movimento conservador mundial”.

Bolsonaro, atualmente inelegível até 2030 por decisão judicial, sugeriu que um retorno político semelhante ao de Trump poderia ser possível no Brasil. Ele encerrou a mensagem com uma referência ao futuro, expressando desejo de uma “nova oportunidade de restaurar o Brasil como uma terra de liberdade”. O ex-presidente também fez uma alusão à eleição de 2026 e à esperança de reverter sua inelegibilidade, seja na Justiça ou por meio de projetos de anistia defendidos pela bancada conservadora no Congresso Nacional.

“Talvez em breve Deus também nos conceda a chance de concluir nossa missão com dignidade e nos devolva tudo o que foi tirado de nós”, escreveu Bolsonaro. “Seguiremos firmes, de pé, pelo sonho de um Brasil forte, livre e fiel aos seus valores mais elevados.”

A declaração de Bolsonaro reflete uma continuidade de sua postura em relação ao governo de Trump e ao conservadorismo, além de sinalizar uma possível tentativa de retornar à política.

Com informações do SBT News

