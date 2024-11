Ação social vai oferecer atendimentos jurídicos gratuitos para moradores do Jardim Itamaracá

Iniciativa inclui orientações em todas as áreas do Direito e atendimentos nas áreas cível, da família e consumidor

A Faculdade Insted vai realizar, neste sábado (9), a partir das 8h, a ação social “NPJ Insted: Cidadania em Ação” que oferece atendimentos gratuitos na área jurídica à comunidade em geral. A ação acontecerá na Praça do Projeto Comunitário do Jardim Itamaracá. A iniciativa é realizada por meio do NPJ (Núcleo de Práticas Jurídicas) e envolve acadêmicos do 7º semestre do curso de Direito, além de professores e advogados da instituição.

Serão ofertadas também outras atividades, como campeonatos de futebol e plantio de árvores promovido pela Subsecretaria de Assuntos Comunitários, em parceria com a Agraer.

Na área jurídica, a comunidade Campo-grandense poderá tirar dúvidas sobre processos legais nas áreas cível, da família e consumidor, além de orientações que abrangem todas as áreas do Direito. De acordo com a coordenadora do NPJ da Faculdade Insted, professora Yvanna Faria, os atendimentos serão realizados pelos acadêmicos e supervisionados pelos professores do curso, que tem em sua coordenação, a presença do Desembargador do TJMS, Prof. Dr. Ruy Celso Barbosa Florence, e da advogada especialista Cristiane Maluf, como coordenadora adjunta.

“Aos nossos acadêmicos do curso de Direito, a realização de ações sociais como esta não apenas oferece uma oportunidade valiosa de aprendizado, mas também ajuda a desenvolver competências essenciais que serão úteis em suas futuras carreiras. Ao interagir com a comunidade, os alunos aprendem a aplicar a teoria jurídica de forma prática, desenvolvendo empatia e compreensão em relação às dificuldades enfrentadas pela sociedade, e ganham experiência em trabalho em equipe e resolução de problemas. Além disso, essas experiências contribuem para formar profissionais mais conscientes de seu papel social, comprometidos com a justiça e a cidadania”, finalizou Yvanna.

Além das ações sociais, o NPJ oferece atendimentos gratuitos à população semanalmente, através do Centro de Práticas Integradas da instituição, localizado na Rua Barão de Melgaço, 58 – Centro. O telefone para contato é (67) 97400-7879.

Para mais informações sobre o curso de Direito e suas extensões, acesse o site ou entre em contato pelo telefone (67) 3201-5999. A Faculdade Insted está localizada na Rua 26 de Agosto, 63 – Centro.

Serviço

NPJ Insted: Cidadania em Ação;

Endereço: Rua Eufrates, 306 – Jardim Itamaracá;

Data: 09/11 (sábado);

Horário: a partir das 8 horas;

Mais informações: @instedoficial / insted.edu.br / (67) 3201-5999.