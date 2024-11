Muro de presídio desaba em Ponta Porã e deixa cidade na fronteira de MS em alerta

O muro do Estabelecimento Penal Masculino da cidade de Ponta Porã, no interior de Mato Grosso do Sul e que faz fronteira com o Paraguai, desabou na nessa quarta-feira (6). O prédio abriga mais de 470 presos e a queda da estrutura deixou a população e os servidores em estado de alerta.

A estrutura, de 4 metros de altura, desabou depois de uma forte chuva na cidade. A Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) informou que a unidade tem 324 vagas, mas abriga 477 presos, sendo que 52% deles respondem por tráfico de drogas.

A Agepen afirmou já ter providenciado reforço da segurança do local e que os presos não têm acesso à área do prédio que desabou.

“A Agepen já providenciou o reforço da segurança do local com o apoio da Polícia Militar e policiais penais do Comando de Operações Penitenciárias. Providências para os reparos necessários também já estão sendo tomadas. Já estava em andamento processo para a realização de obra neste muro”, diz a nota.