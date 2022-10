Último boletim afirma que 199 urnas apresentaram ocorrências em MS

Chegou ao fim o horário de votação em Mato Grosso do Sul e com isso o último boletim sobre as urnas foi divulgado. Nele, conta que 199 urnas apresentaram problemas durante o segundo turno. No boletim divulgado neste domingo (30), é comtabilizada as ocorrências notificadas até o fim da votação, as 17h (horário de Brasília).

Ao todo, o Estado conta com cerca de 7.137 seções eleitorais, onde cerca de 68 urnas precisaram ser substítuidas e 131 apresentaram alguns problemas diversos, como ajustes, reinicialização, troca de bobina, entre outros.

A substituição de urnas eletrônicas é considerado um procedimento normal durante todas as eleições. Além disso, cerca de 64.918 urnas já haviam sido preparadas pela Justiça Eleitoral para serem colocadas em operação imediatamente se ocorrer algum problema que impeça o uso do equipamento anterior.

Municípios de Mato Grosso do Sul que apresentaram ocorrências:

Água Clara*

Angélica*

Antônio João*

Aquidauana*

Aral Moreira

Bandeirantes

Bataguassu

Bela Vista*

Bodoquena

Brasilândia

Caarapo*

Campo Grande*

Chapadão do Sul*

Corguinho*

Corumbá*

Costa Rica*

Coxim

Deodápolis

Douradina

Dourados*

Fátima do Sul

Glória de Dourados

Inocência*

Jaraguari

Ladário*

Maracaju*

Miranda

Mundo Novo*

Naviraí*

Nioaque

Nova Alvorada do Sul*

Nova Andradina*

Novo Horizonte do Sul*

Paranaíba*

Ponta Porã*

Rio Brilhante*

Rio Verde de Mato Grosso

Sidrolândia

São Gabriel do Oeste*

Terenos

* Municípios com urna substituída

