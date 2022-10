Lula Eleito pela terceira vez presidente do Brasil

Numa das mais acirradas disputas eleitorais Luiz Ignácio Lula da Silvo (PT) foi eleito presidente do Brasil pela terceira vez derrotando o atual presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) no segundo turno da disputa eleitoral. Lula obteve 52% dos votos contra 47% de Bolsonaro sendo que até o momento em que tinha sido apurados 67% dos votos o candidato Bolsonaro manteve-se na frente e somente a partir deste percentual é que foi ultrapassado por Lula e a vitória do petistas só foi confirmada quando a contagem superou 95%.

Lula, como já era previsto obteve uma esmagadora vantagem nos estados do nordeste enquanto Jair Bolsonaro teve a maioria dos votos em estado da região Sul e centro oeste do país e de certa forma equilibrou a disputa na região sudeste o que permitiu obter a maioria dos votos.

Lula chega a presidência 20 anos após ter sido eleito pela primeira vez no ano de 2002 e 12 anos, em 2010 após ter deixado o Palácio do planto após conseguido eleger a sua sucessora Dilma Rousseff que sofreu um processo de impeachment no ano de 2016.

Governadores

Nos 11 estados onde houve segundo turno foram eleitos os seguintes Governador. Em São Paulo Tarcísio de Freitas (PL); no Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB); Raquel Lira (PT) em Pernambuco; Renato Casagrande em Espirito Santo; Jerônimo Rodrigues (PT) na Bahia; Paulo Dantas (MDB) em Alagoas; Marcos Rocha em Rondônia; Wilson Lima no Amazonas, João Azevedo na Paraíba, Jorginho Melo (PL) Santa Catarina; Fábio faria (PSD).