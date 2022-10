Eduardo Riedel eleito Governador de Mato Grosso do Sul

Pelos próximos quatro anos Mato Grosso do Sul terá como governador Eduardo Riedel (PSDB) com um total de 808.210 votos Eduardo Riedel foi eleito no no segundo turno o que corresponde a 56,90% dos votos contra 612.113 votos obtidos por Capitão Contar (PRTB) um total de 43,10%, maioria absoluta . O candidato Tucano conseguiu uma diferença de 120.000 votos sobre seu adversário e venceu em importantes colégios eleitorais do estado. A vitória de Riedel foi confirmada quando a apuração se aproximou dos 88% dos votos pois ele já tinha uma vantagem mais de 12% de diferença sobre Capitão Contar

Em uma apuração que foi das mais rápidas do país o Tribunal Regional Eleitoral anunciou o nome do eleito por voltas 18 horas bem como o resultado da disputa nacional aqui no estado onde o atual presidente Jair Bolsonaro conseguiu 59.49% dos votos contra 40,51% obtidas pelo candidato PT o ex-presidente Luis Ignácio Lula da Silva. Jair Bolsonaro obteve 880.580 votos contra 599.520 votos de Lula.

Desde o início da apuração Eduardo Riedel manteve uma diferença que que nunca foi inferior a 10% de acordo com a apuração on line que foram sendo divulgada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Ao contrário do que chegaram a prever alguns institutos de pesquisas Eduardo Riedel venceu a eleição com uma ampla diferença o que não correspondeu a previsão até mesmo da campanha do capitão Contar que esperava uma disputa mais acirrada.

Curriculo

Eduardo Corrêa Riedel é carioca de nascimento Graduado em ciências biológicas é mestre em zootecnia e especialista nas áreas de gestão empresarial e gestão estratégica tem toda uma trajetória em MS e uma história de protagonismo e representatividade tanto no agronegócio quanto na gestão pública. Em 2015, a convite do governador Reinaldo Azambuja, assumiu um desafio ainda maior e aceitou ser secretário de governo. À frente desta secretaria por dois mandatos e no ano passado foi anunciado como pré-candidato ao Governo .