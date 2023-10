TSE começa a julgar ações de investigação contra chapa Lula-Alckmin

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começa a julgar, nesta quinta-feira (19), duas Ações de Investigação Judicial Eleitoral (Aijes) contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice Geraldo Alckmin (PSB). Ambos são acusados de cometer irregulares durante as eleições de 2022, como abuso dos meios de comunicação.

As Aijes são de autoria da coligação Pelo Bem do Brasil, do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Uma delas acusa a chapa Lula-Alckmin de usar palavras chaves, como “Lula condenação” e “Lula Triplex”, para divulgar conteúdos patrocinados favoráveis ao petista. A coligação acusa os políticos de abuso do poder econômico para “omitir informações do eleitorado”.

A outra ação, por sua vez, aponta prática de uso indevido dos meios de comunicação. A acusação sustenta que o então candidato Lula difundiu propaganda eleitoral irregular com o indevido apoio de uma das maiores emissoras de televisão do país e com amplo alcance, com o objetivo de atingir de forma massiva os eleitores, além de pedir votos.

O julgamento será iniciado pelo corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, que fará a leitura do relatório das Aijes. Em seguida, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, concederá a palavra à defesa e à acusação, assim como ao Ministério Público Eleitoral. Após o processo, os ministros começarão a apresentar os votos.

Com informações do SBT News.

