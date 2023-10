Com Michele e Bolsonaro, Naiane Bitencourt assume PL Mulher-MS

O Partido Liberal (PL) deu mais um passo na expansão da representatividade feminina no país. Comandado nacionalmente pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que tem percorrido o país para aumentar a adesão feminina, o PL-Mulher escolheu Naiane Bitencourt para prosseguir com o projeto, em Mato Grosso do Sul.

Naiane é esposa do deputado federal e presidente do PL em Mato Grosso do Sul, Marcos Pollon. O anúncio da sua escolha foi feito por meio das redes sociais do deputado, na terça-feira (18), após encontro em Brasília, com Bolsonaro e Michele. “Hoje, eu e minha amada esposa tivemos a honra de encontrar o presidente Jair Bolsonaro e sua querida esposa Michele. Discutimos questões importantes para o Brasil e nossa nação. Unidos, continuaremos trabalhando para um Brasil melhor e mais forte”, declarou.

O deputado já anunciou ser pré-candidato do PL à Prefeitura de Campo Grande, em 2024, e trabalha para confirmar seu nome e a candidatura própria do partido, nas eleições municipais do próximo ano.

Por – Daniela Lacerda

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.