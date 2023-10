Ponta Porã recebe R$ 2 milhões para obras de drenagem

Obras de drenagem que evitam deslizamentos de encostas, rompimentos de vias e outros estragos causados pelas chuvas serão realizadas em Ponta Porã com recursos do Governo do Estado. Com investimentos que chegarão a R$ 2,1 milhões, as intervenções de infraestrutura urbana serão feitas em trechos das ruas Benjamin Constant e Porto Alegre, por onde passam cursos d’água.

Nesta quarta-feira (18), a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul) publicou em diário oficial os extratos de dois convênios que garantem a transferência do dinheiro para a prefeitura municipal em três parcelas. A administração local vai executar as obras. Na prática, serão feitos serviços de substituição de galerias de concreto armado para aumentar a vazão dos sistemas de drenagem já existentes. Ou seja, as intervenções vão adequar os dispositivos, retirando os antigos e colocando outros mais modernos e com maior capacidade para suportar a água da chuva. Conforme projetos apresentados pela Prefeitura de Ponta Porã e aprovados na Agesul e na Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística), a obra na Rua Benjamin Constant terá custo de R$ 1.344.654,68. Já a intervenção na Rua Porto Alegre sairá por R$ 834.209,46. Com informações do Governo de Mato Grosso do Sul. Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram