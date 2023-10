China envia ajuda humanitária ao Afeganistão após terremotos devastadores

Em uma demonstração de solidariedade internacional, a China entregou seu primeiro lote de ajuda humanitária ao Afeganistão, que enfrentou uma série de terremotos devastadores no início deste mês. A cerimônia de entrega, realizada no domingo em Cabul, capital afegã, contou com a presença do embaixador chinês no Afeganistão, Zhao Xing, e importantes autoridades afegãs.

A tragédia se abateu sobre o oeste do Afeganistão em 7 de outubro, quando dois terremotos de magnitude 6,2 atingiram a região, seguidos por diversos tremores secundários. Os desastres naturais deixaram um rastro de destruição, causando a perda trágica de mais de 2.400 vidas e a destruição de milhares de lares. Em 11 de outubro, outro terremoto de magnitude 6,3 agravou ainda mais a situação.

Diante dessas circunstâncias, o governo chinês não hesitou em tomar medidas imediatas para fornecer assistência humanitária de emergência ao Afeganistão. O primeiro lote de ajuda, acompanhado de suprimentos da Sociedade da Cruz Vermelha da China, chegou à cidade de Herat, capital da província homônima, onde a devastação foi mais intensa.

Durante a cerimônia de entrega, o embaixador chinês, Zhao Xing, assinou certificados de entrega de suprimentos do governo chinês e da Sociedade da Cruz Vermelha da China, reforçando o compromisso da China em apoiar o povo afegão em tempos difíceis. Zhao enfatizou que esta ação demonstra os sentimentos amigáveis do povo chinês para com o povo afegão e que a cooperação entre ambos os países é fundamental para enfrentar desafios como este.

O ministro-interino da Autoridade Nacional de Gestão de Desastres do Afeganistão, Mohammad Abas Akhund, expressou sua gratidão pela ajuda oportuna da China, enfatizando que o Afeganistão jamais esquecerá esse gesto solidário. Ele informou que as autoridades afegãs estão trabalhando incansavelmente na prestação de ajuda de emergência e na reconstrução da província de Herat, incluindo a distribuição de materiais de auxílio e a construção de abrigos temporários para as vítimas.

O vice-presidente da Sociedade do Crescente Vermelho Afegão, Abdul Latif Sabit, compartilhou informações sobre a situação na província de Herat após os terremotos e destacou os esforços da sociedade afegã na prestação de auxílio às vítimas. Sabit agradeceu sinceramente ao governo chinês, à Sociedade da Cruz Vermelha da China e ao povo chinês por sua ajuda altruísta e valiosa durante este período desafiador.

Com informações do Portal XINHUA Português