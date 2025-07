Trump envia carta a Bolsonaro, critica governo Lula e pede fim de julgamento no STF

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou nesta quinta-feira (17) uma carta ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) manifestando apoio ao aliado conservador e criticando o que chamou de “tratamento terrível” por parte da Justiça brasileira. No texto, Trump pediu o encerramento imediato do julgamento contra Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF) e classificou o processo como injusto.

“Tenho visto o tratamento terrível que você está recebendo nas mãos de um sistema injusto voltado contra você. Este julgamento deve terminar imediatamente!”, escreveu Trump, acrescentando que acompanha de perto a situação política do Brasil, especialmente o que considera ataques à liberdade de expressão.

Trump também elogiou o ex-presidente brasileiro, a quem chamou de “líder altamente respeitado e forte que serviu bem ao seu país”. Segundo o republicano, não é surpresa ver Bolsonaro “liderando as pesquisas”, em referência às eleições presidenciais de 2026.

Críticas ao governo Lula

No texto, Trump fez duras críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), acusando a atual gestão de promover censura e perseguição a opositores políticos. “Expressei veementemente minha desaprovação, tanto publicamente quanto por meio de nossa política tarifária”, afirmou, em alusão às recentes medidas adotadas por seu governo contra exportações brasileiras.

Trump encerrou a carta afirmando esperar que o governo brasileiro “mude de rumo” e “pare de perseguir opositores políticos”, referindo-se ao que chamou de “regime de censura”.

Em resposta, Jair Bolsonaro publicou um vídeo nas redes sociais agradecendo o gesto de Trump. “Conte com minha eterna gratidão”, disse o ex-presidente, visivelmente emocionado.

Réu no STF por suposta tentativa de golpe de Estado, Bolsonaro voltou a se dizer vítima de uma perseguição política e classificou o processo como uma tentativa de retirá-lo da disputa eleitoral de 2026.

“Estou sendo julgado por golpe de Estado, dado num domingo, sem tropas, sem armas, com a minha presença nos Estados Unidos. Algo completamente incrível. Um crime inexistente”, declarou.

O julgamento citado por Bolsonaro refere-se ao processo que investiga seu envolvimento em uma suposta trama golpista que visava anular as eleições de 2022, vencidas por Lula. A Procuradoria-Geral da República (PGR) já pediu a condenação do ex-presidente, apontando-o como “principal articulador” de um plano para romper a ordem democrática no país.

A carta de Trump reforça os laços entre os dois líderes, que mantêm afinidades ideológicas e têm se posicionado contra instituições e sistemas judiciais de seus respectivos países. O gesto também amplia a tensão diplomática entre os dois governos, já marcada por trocas de críticas nos últimos meses.

