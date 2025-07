Bolsonaro é alvo de nova operação da PF e terá que usar tornozeleira eletrônica por decisão do STF

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi alvo de mandados de busca e apreensão na manhã desta sexta-feira (18), em Brasília, como parte de uma operação da Polícia Federal autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A ação ocorreu simultaneamente na residência de Bolsonaro e na sede do Partido Liberal (PL), sigla à qual ele é filiado.

Além da apreensão de materiais, o STF determinou o uso de tornozeleira eletrônica pelo ex-presidente e outras medidas cautelares diversas da prisão. Entre elas estão o recolhimento domiciliar noturno, das 19h às 7h, e aos fins de semana, proibição de comunicação com embaixadores, diplomatas, réus ou investigados no mesmo processo, além da vedação ao uso de redes sociais.

Segundo fontes da PF ouvidas pelo SBT News, Bolsonaro foi escoltado até a sede da Polícia Federal para a colocação do dispositivo eletrônico. As informações foram confirmadas pelo deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder do partido na Câmara dos Deputados.

A operação teve parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR), que apontou indícios de coação, obstrução de justiça e ataques à soberania nacional, no contexto do inquérito em que o ex-mandatário é investigado.

Réu por tentativa de golpe de Estado

Bolsonaro, ex-ministros e ex-comandantes das Forças Armadas já respondem criminalmente ao STF por tentativa de golpe de Estado. Em parecer enviado na segunda-feira (14), a PGR pediu a condenação do ex-presidente e de integrantes do chamado “núcleo duro” da articulação golpista.

A Procuradoria classifica Bolsonaro como “principal articulador, maior beneficiário e autor dos mais graves atos” da tentativa de ruptura institucional. As investigações apontam que ele teria participado ativamente de estratégias para desacreditar o sistema eleitoral, incitar militares à desobediência e fomentar a invasão de prédios públicos em 8 de janeiro de 2023.

O ex-presidente ainda não se pronunciou oficialmente sobre as medidas impostas pelo Supremo. A defesa de Bolsonaro tem negado qualquer envolvimento em atos antidemocráticos.