MS reconhece papel do comércio para economia e Alems avalia criar Dia Estadual do Varejista

Proposta da FCDL-MS apresentada na Assembleia Legislativa será comemorada no dia 8 de outubro

O comércio varejista, responsável por grande parte da geração de empregos e movimentação econômica em Mato Grosso do Sul, passará a ter uma data oficial para ser celebrado. A criação do Dia Estadual do Varejista foi formalizada na terça-feira (15), com a apresentação do Projeto de Lei 183/2025, de autoria do deputado estadual Renato Câmara (MDB), a partir de uma proposta encaminhada pela FCDL-MS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas). A iniciativa visa reconhecer o papel estratégico do setor na economia do Estado.

De acordo com o texto apresentado à ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), o dia será comemorado anualmente em 8 de outubro e passará a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Estado. A escolha da data remete ao nascimento de Manoel da Costa Lima, figura histórica que contribuiu para o desenvolvimento regional, além de simbolizar o espírito empreendedor dos fenícios, considerados os primeiros grandes comerciantes da história.

Para a presidente da FCDL-MS, Inês Santiago, o reconhecimento oficial é uma forma de valorizar o esforço de milhares de empresários e trabalhadores do comércio. “Parabenizo cada varejista sul-mato-grossense, que agora terá um dia para chamar de seu e celebrar o gigante que é”, declarou. Ela também destacou que a proposta foi construída com base no diálogo entre a Federação e o Legislativo estadual.

O comércio varejista é um dos principais vetores da economia sul-mato-grossense. Segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), o setor lidera a geração de empregos formais em diversas regiões do Estado, especialmente em municípios do interior, onde o varejo exerce papel fundamental na movimentação econômica e na arrecadação de tributos. Além disso, é um dos segmentos que mais abriga micro e pequenos empreendedores, sendo porta de entrada para o mercado de trabalho formal.

A proposta segue agora para análise da CCJR (Comissão de Constituição, Justiça e Redação). Caso aprovada, a lei entrará em vigor e permitirá que entidades e o próprio poder público desenvolvam ações voltadas à valorização e ao fortalecimento do setor varejista.

Por Djeneffer Cordoba