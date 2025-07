José Escobar disputa Ibero-Americano Sub-18 neste fim de semana

Atleta de Ponta Porã é o único sul-mato-grossense entre os convocados para a Seleção Brasileira

José Antônio Escobar de Almeida, de 16 anos, já está em Assunção, no Paraguai, onde representa o Brasil no Campeonato Ibero-Americano Sub-18 de Atletismo, que acontece neste fim de semana, dias 19 e 20 de julho. Atleta do lançamento de martelo, ele é o único sul-mato-grossense convocado para integrar a Seleção Brasileira na competição.

Natural de Ponta Porã, José treina no Projeto Atletas de Ponta, da APREV (Associação Pontaporanense Esporte e Vida). A convocação veio após o jovem conquistar a medalha de ouro no Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-18, em Cuiabá (MT), com a marca de 66,75 metros, a melhor de sua carreira até agora.

Apesar da pouca idade, José já soma resultados expressivos em âmbito estadual, nacional e até internacional. Em 2022, venceu o Campeonato Estadual Sub-16 com a marca de 38,94 metros. No ano seguinte, foi bicampeão estadual, subiu ao pódio com a medalha de bronze no Brasileiro Interclubes Sub-16 com 51,82 metros e foi campeão dos Jogos Escolares Brasileiros com 60,89 metros.

Em 2024, a temporada trouxe ainda mais destaque. José conquistou o ouro tanto no Estadual Sub-16 quanto no Sub-18, com marcas de 63,43 m e 56,54 m, respectivamente. Foi prata no Brasileiro Interclubes Sub-16 com 62,78 metros, e Sub-18, com 58,34, e ficou em quarto lugar no Campeonato Sul-Americano Sub-18, disputado na Argentina, sua primeira convocação para a Seleção Brasileira.

No início deste mês, o pontaporanense participou dos Jogos Escolares da Juventude, em Campo Grande, como uma preparação para o torneio no Paraguai. “O treinamento está rendendo, o meu foco agora está 100% no Ibero-Americano. Depois volto para a cidade e sigo treinando firme. É sempre gratificante vestir a camisa do Brasil”, afirmou o atleta. Mesmo sem competir no martelo durante os Jogos, por conta da ausência da prova na programação, José participou das disputas no lançamento do disco e do peso.

Com uma rotina intensa de treinos, o jovem aposta na evolução das marcas e reconhece os avanços do atletismo sul-mato-grossense, especialmente na sua prova. “No começo, era só eu que disputava o martelo aqui no Estado. Agora já tem mais gente aparecendo, as marcas estão subindo, o Estado está mais forte. E no Brasil, o nível sempre foi alto”, explicou.

José também já estuda seus adversários. Entre os principais nomes da competição está o equatoriano Patry Ivan Valdez Arroyo, que alcançou 70,30 metros na competição nacional em maio e lidera o ranking continental da prova. “É uma marca muito boa. Estou treinando para melhorar a minha e tentar buscar ele na competição”, disse.

Antes de embarcar, os atletas da seleção participaram de dois dias de camping em Bragança Paulista (SP), com treinos e palestras sobre psicologia esportiva, antidopagem, transição de carreira e mídia. A delegação brasileira conta com 35 atletas, 16 mulheres e 19 homens, além de oito técnicos, e reúne representantes de dez estados e do Distrito Federal.

Para José, a experiência é mais do que uma competição. É um passo firme no caminho que vem construindo. “Estar aqui é um reconhecimento de todo o esforço. Quero seguir melhorando e representando bem minha cidade, meu Estado e o Brasil.”

Mellissa Ramos