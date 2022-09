Três projetos são analisados em sessão da Câmara municipal nesta quinta-feira

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande analisam, na sessão desta quinta-feira (15), três projetos de lei, todos em primeira discussão e votação. Os projetos foram propostos pelos vereadores Zé da Farmácia (PODE), Prof. João Rocha (PSDB) e Dr. Victor Rocha (PP).

O projeto de lei n. 10.577/22 em análise, de autoria do vereador Zé da Farmácia (PODE), obriga a publicação, no site da Prefeitura, de todas as obras públicas em execução no município, com as seguintes informações: foto, local da obra, descrição do serviço, prazo de início e conclusão, e o valor orçado.

Também está em análise o projeto de lei n. 10.491/22, proposto pelo Prof. João Rocha (PSDB), que visa instituir a Semana Municipal da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, anualmente entre os dias 26 e 30 de setembro, e a Feira Cultural Social das Entidades de Pessoas com Deficiência, além de incluí-las no calendário oficial de eventos da cidade.

Por fim, será analisado pelos vereadores o projeto de lei n. 10.609/22, que institui o Dia Municipal da Síndrome de Down em Campo Grande, a ser comemorado no dia 21 de março. A proposta é de autoria do vereador Dr. Victor Rocha (PP).