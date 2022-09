Artemis 1: Nasa anuncia nova data para lançamento de foguete à lua

Após dois adiamentos, consertos de falhas e possíveis datas, a NASA indicou que a Artemis 1 decolará somente de 27 de setembro em diante, descartando que o lançamento seja antes disso.

Este tão esperado voo de teste da missão Artemis 1, sem tripulação a bordo, visa testar o foguete SLS (Space Launch System), bem como a cápsula Orion, que transportará astronautas no futuro.

No dia 29, o cancelamento foi motivado por alguns problemas técnicos, entre eles uma falha no resfriamento de um dos motores e na válvula de ventilação no intertanque. Já no dia 3, o problema principal foi o vazamento de hidrogênio líquido na cavidade de desconexão rápida que alimenta o foguete. Cerca de três tentativas de correção mal-sucedidas foram feitas.

A nova data, entretanto, depende se as equipes de engenharia conseguirem concluir com sucesso um teste no tanque do combustível do SLS. Além do recebimento de uma isenção especial para evitar novos testes de baterias em um sistema de destruição de foguetes de emergência. Sem essa isenção, o foguete terá que retornar ao prédio de montagem, o que atrasaria o cronograma em várias semanas.

A NASA está agora se preparando para teste de abastecimento do SLS, que bombeará propulsor superfrio no SLS para mostrar que o vazamento foi realmente consertado. A agência tinha como alvo para o teste o dia 17 de setembro, mas agora foi adiado para não antes do dia 27.

“As datas atualizadas representam consideração cuidadosa de vários tópicos logísticos, incluindo o valor adicional de ter mais tempo para se preparar para o teste de demonstração criogênico e, posteriormente, mais tempo para se preparar para o lançamento”, escreveram funcionários da NASA na postagem. “As datas também permitem que os gerentes garantam que as equipes descansem o suficiente e reabasteçam os suprimentos de propelentes criogênicos”, disse a Agência em comunicado.

A missão Artemis 1

A viagem não tripulada marcará uma série de testagens na órbita da Lua tanto em relação aos equipamentos, quanto à cápsula Orion que deve levar até quatro astronautas na segunda etapa da missão prevista para ocorrer até 2026.

Além disso, será testada uma peça fundamental na missão, o Módulo de Serviço Europeu, responsável, por exemplo, pelos sistemas de abastecimento de água, energia, propulsão, controle da temperatura dentro da cápsula e fruto da parceria com a Agência Espacial Europeia (ESA).

