Dr. Victor Rocha cobra município para aprovar Plano de Saúde Mental

á nove meses o vereador Victor Rocha trabalha na construção do Plano Municipal de Saúde Mental de Campo Grande, junto de profissionais da psicologia, da psiquiatria, assistência social e do poder legislativo. Para sair do papel, o plano agora depende da secretaria municipal de saúde, onde está parado há seis meses.

“Apresentamos o Plano para o Executivo em março deste ano e desde então estamos na espera do envio da proposta para a Câmara Municipal, para discussão e votação. Nosso apelo, junto ao executivo, é que o Plano de Saúde Municipal seja encaminhado para o Legislativo para que possamos aprimorar o serviço oferecido pela Prefeitura de Campo Grande em prol de nossa gente”, cobrou o vereador.

O Plano Municipal de Saúde Mental visa assegurar os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental, de que trata esta Lei, são assegurados sem qualquer forma de discriminação quanto à etnia, cor, sexo, orientação sexual, religião, opção política, nacionalidade, idade, constituição familiar, recursos econômicos e ao grau de gravidade ou tempo de evolução de seu transtorno, ou qualquer outra.

O projeto ainda visa atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza, a pessoa e seus familiares ou responsáveis.

