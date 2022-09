R. Kelly é condenado por abuso de menores e pornografia infantil

O cantor de R&B, Robert Sylvester Kelly, conhecido como R. Kelly foi condenado por uma corte federal dos Estados Unidos por abuso sexual de menores e pornografia infantil. A pena da nova condenação ainda não foi divulgada, mas segundo informações do TMZ, pode chegar a 90 anos. O cantor já havia sido condenado a 30 anos por outros crimes sexuais, como o de chefiar uma rede de exploração sexual de adolescentes e mulheres.

A principal prova usada no tribunal foi o vídeo de R.Kelly urinando em cima de uma adolescente de 14 anos, que testemunhou contra ele. Outras duas filmagens foram reveladas na corte, onde o acusado abusava de mulheres. O júri determinou que o cantor deveria ser considerado culpado. Jennifer Bonjean, advogada de defesa afirmou ao júri que ele era “imperfeito” mas inocente.

Outros depoimentos ocorreram durante o julgamento, entre eles, a de uma ex-afilhada de R. Kelly, que afirmou ter mantido relações sexuais “centenas de vezes” com o cantor, desde os 14 anos de idade. Em depoimento, a vítima explicou que não conseguia dizer não, pois se sentia intimidada pelo acusado. Atualmente ela tem 37 anos.

Histórico

R. Kelly enfrenta acusações por má conduta sexual e abuso de menores por anos. Em 1994, ele se casou ilegalmente com a cantora Aaliyah, quando ela tinha apenas 15 anos. Na época, ela usou uma identidade falsa que adquiriu pelo empresário de R. Kelly. Em 2008, ele foi preso por pornografia infantil, mas foi absolvido.

Em junho de 2022, o cantor foi condenado a 30 anos de prisão por exploração sexual de crianças, sequestro, abusos sexuais e suborno. No julgamento que ocorreu em setembro de 2021, ele havia sido acusado de usar funcionários e mediadores para atrair aspirantes a músicos e fãs e submete-los a condições precárias e abusos, que incluíam trancar as vítimas por dias, sem comida e banheiro.

Atualmente, R. Kelly ainda enfrenta acusações estaduais em Minnesota e Illinois.

