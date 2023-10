Títulos de Cidadão e Comendas de Mérito Legislativo entregues no dia 31

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realiza na terça-feira (31) sessão solene para entrega de Títulos de Cidadão Sul-Mato-Grossense e de Comendas do Mérito Legislativo. O evento acontece a partir das 19h no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo, no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

A proposição da solenidade é do deputado Gerson Claro (PP), presidente da ALEMS. Devem ser homenageadas 88 pessoas que, em suas atividades, têm contribuído para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Também estão previstos shows com artistas regionais.

De acordo com o Regimento Interno (Resolução 65/2008), a Casa de Leis pode realizar duas sessões solenes anuais para entrega do Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense e da Comenda do Mérito Legislativo. Cada deputado pode indicar, por sessão, uma pessoa para receber cada uma das honrarias.

