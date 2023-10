ALEMS comemora sinal aberto de TV e Rádio para quem vive em MS

Técnicos e engenheiros trabalham nos últimos preparativos para o lançamento dos canais abertos e institucionais de rádio e televisão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). Na manhã desta quinta-feira (19), o presidente da Casa de Leis, deputado Gerson Claro (PP), e o 1º secretário, deputado Paulo Corrêa (PSDB), vistoriaram a instalação da estação de telecomunicação, construída no estacionamento da Casa de Leis.

“Estou muito feliz em viver este momento histórico para Mato Grosso do Sul, com a expectativa de fazer a inauguração na primeira quinzena de dezembro, mas já hoje no ar, os moradores de Campo Grande e região podem sintonizar, em caráter experimental, a Rádio pela FM 105.5 e os telespectadores da TV pelo canal 7.2. É um trabalho de muitos anos, inclusive da Mesa Diretora anterior, e que está sendo coroado agora, com essa entrega técnica. Os cidadãos ganham mais uma forma para acompanhar os trabalhos legislativos”, destacou Gerson.

Paulo Corrêa ressaltou a importante parceria com o Senado Federal. “Fizemos um novo projeto da torre e a colocamos dentro do terreno da Assembleia Legislativa. Tudo isso foi possível graças à parceria com o Senado, que possibilitou a democratização da informação dos trabalhos legislativos ao incentivar as assembleias estaduais e câmaras municipais a montarem suas próprias TVs e rádios, dividindo custos e responsabilidades”, disse Corrêa.

Durante toda a semana, técnicos do Senado Federal estão na ALEMS para acompanhar a finalização do processo. O engenheiro e chefe do Serviço de Transmissão de TV do Senado Federal, Filipe Miguel, explicou que estão sendo realizadas a ativação da tv e rádio na retransmissora e a conferência de patrimônio. “Viemos conhecer as instalações e equipes técnicas e contribuir para que o sistema esteja plenamente operacional, de modo que, na inauguração, seja o marco na questão da transmissão”, salientou.

Ao final da visita técnica, serão avaliados os testes de campo, que demonstram a qualidade do sinal, pelo qual serão operados quatro canais: TV Assembleia, TV Senado, TV Câmara Municipal e TV Câmara Federal.

O sinal aberto é mais uma ferramenta para a população acompanhar em tempo real e com total transparência os trabalhos legislativos. A TV e a Rádio ALEMS foram criadas em novembro de 2001, juntamente com o portal oficial do Parlamento (www.al.ms.gov.br), pelo qual transmitiam com exclusividade as atividades legislativas, antes da implantação do canal 9 (NET) em Campo Grande, canal 9 (via Cabo TV) em Dourados, e das mídias sociais. Atualmente, a TV e a Rádio ALEMS têm 16 horas diárias de programação.

Leia mais: ALEMS aprova inclusão de intérprete de libras em TV pública

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.