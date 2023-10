Crhis Souza conquista a medalha de prata no mundial de artes marciaisna Arábia Saúdita

Representando Mato Grosso do Sul e o Brasil, Crhis Souza fez história e conquistou na manhã de hoje (28) a medalha de prata no World Combate Games, em Riyadh, na Arábia Saudita.

A atleta de artes marciais venceu a Sandugash Seidish, do Cazaquistão, nas semifinais do mundial. Na final, a campo-grandense perdeu para a A turca Kiraz a grande final, que mostrou grande admiração pelo desempenho da brasileira na final.

Crhis Souza fez história no World Combate Games, cravando o 2º lugar, na categoria 55 kg, na primeira edição dos Jogos Mundiais de Combate com disputas de luta de braço.

Animação de participar do mundial

Na última semana, a reportagem do Portal O Estado Online, conversou com a Crhis Souza que mostrou a felicidade de estar em um dos maiores eventos de artes marciais como World Combate Games.

“Só de estar dentro do avião indo para Arábia Saudita já me sinto campeã”, relatou sobre a emoção de competir entre os melhores do mundo na modalidade.

Acompanhe a entrevista: Atleta de MS viaja para Arábia Saudita e vai competir entre os melhores do mundo

