Vereadores analisam três projetos na sessão desta terça-feira

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande analisam, na sessão desta terça-feira (31), três projetos de lei. Em segunda discussão e votação, segue para apreciação o projeto de lei 11.038/23, do vereador Ademir Santana, que institui o Dia Municipal do Mídia, a ser celebrado anualmente em 21 de junho.

Também o projeto de lei 11.008/23, de autoria dos vereadores Dr. Victor Rocha e Carlos Augusto Borges, que institui a Política de Desenvolvimento de Consciência Fonológica na Alfabetização na Rede Municipal de Ensino. Por fim, será votado o projeto de lei 10.910/23, que institui a Política de Transparência Ativa e Dados Abertos das Escolas Públicas da Capital. A proposta é do vereador Clodoilson Pires.

Palavra Livre – Durante a sessão, a representante da Abrasse (Associação Brasileira de Espinha Bífida), Cynthia Silveira Lescreck Gomes, usará a Tribuna para falar sobre o Dia Internacional de Conscientização Sobre a Espinha Bífida e Mielomeningocele. O convite foi feito pelo vereador Dr. Jamal.

