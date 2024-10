Thammy, Frota e Cabeção: veja os famosos eleitos e não eleitos nas eleições de 2024

Atores, influenciadores, atletas e jornalistas concorreram nas eleições de domingo (6) para cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. Apesar de terem nomes conhecidos entre os brasileiros, muitos eleitores dispensaram as candidaturas, com poucas execuções que conseguiram votos suficientes para serem eleitos.

José Luiz Datena está entre os famosos que disputaram e perderam o pleito. O apresentador concorreu à Prefeitura de São Paulo pelo PSDB, ficando em quinto lugar com apenas 1,84% dos votos válidos. Em entrevista à imprensa, ele não escondeu a frustração com o resultado das urnas e disse que não pretende seguir na política.

Ainda em São Paulo, quem usou a fama ao seu favor foi Thammy Miranda (PSD), filho da cantora Gretchen, reeleito vereador da capital com 50.234 votos. A marca supera sua eleição em 2020, quando recebeu pouco mais de 43 mil votos.

Confira o desempenho dos famosos no pleito:

Eleitos

Alexandre Frota (PDT) – eleito vereador por Cotia (2.893 votos)

Ana Carolina Oliveira (Podemos) – eleita vereadora de São Paulo (129.512 votos)

Thammy Miranda (PSD) – eleito vereador por São Paulo (50.234 votos)

Zoe Martinez (PL) – eleita vereadora por São Paulo (60.272)

Não eleitos

Alexandre Correa (Avante)

O empresário e ex-marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa, não foi eleito vereador em São Paulo. A apresentadora entrou com um pedido de divórcio contra ele com base na Lei Maria da Penha em novembro de 2023, logo após registrar um boletim de ocorrência por violência doméstica e lesão corporal. Ele recebeu 2.246 votos.

Zilu Camargo (União)

Zilu Camargo, ex-mulher do cantor Zezé di Camargo e mãe da cantora Wanessa, também não foi eleita vereadora em São Paulo. Ela teve 4.579 votos – 0,08% do total.

Sérgio Hondjakoff (Cidadania)

O ator Sérgio Hondjakoff, que ficou conhecido por interpretar o papel de Cabeção na novela “Malhação” (de 2000 a 2006), não foi eleito vereador no Rio de Janeiro. Segundo a apuração das urnas, ele obteve apenas 456 votos.

Joice Hasselmann (Podemos)

Joice Hasselmann não foi eleita vereadora em São Paulo. A jornalista teve 1.673 votos, em uma perda significativa de eleitores quando comparado com 2022 (13.679). Em 2018, quando ainda era aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ela foi a mulher mais votada para a Câmara dos Deputados na história do Brasil, com 1 milhão de votos.

Tandara do Vôlei (PL)

A campeã olímpica em 2012 Tandara Caixeta (PL) foi outra que não conseguiu se eleger vereador por São Paulo. A atleta, que ficou impedida de jogar até 2025 após um exame antidoping, conseguiu 1.896 votos na disputa – a primeira em um cargo municipal.

Com informações do SBT News

