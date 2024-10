Literatura: Rubenio Marcelo e Ana Maria Bernardelli lançam parceria literária com livro ‘Almar’

Obra convida leitor a mergulhar em tradições e cultura luso-brasileira por meio da poesia

A temática portuguesa e seus elos com o Brasil, são os temas abordados no novo livro de Rubenio Marcelo, em parceria com Ana Maria Bernardelli, que contribui com seus ensaios literários para a obra ‘Almar’, que terá lançamento oficial na próxima terça-feira (8), no Sesc Teatro Prosa. Durante o lançamento ainda haverá um pocket-show musical com o Conjunto Fado Novo de MS (Marcelo Fernandes, Ana Gaborim, Luciana Fischer, Joel Mendes e Luiz Sayd).

Com 33 poemas inéditos, ‘Almar’ traz textos lusitanos inéditos do poeta Rubenio Marcelo, fruto de suas inspirações em cinco viagens recentes a Portugal, com os respectivos ensaios da crítica literária Ana Maria Bernardelli, “propondo assim um diálogo entre poesia e ensaística e convidando os leitores para também transitar nas linhas e entrelinhas dos versos, proporcionando o esteio da linguagem em face das descobertas metafóricas, simbólicas e históricas contidas nos temáticos poemas e suas potencialidades luso-brasileiras”.

Em entrevista para o jornal O Estado, Rubenio relatou que suas viagens Portugal foram muito relevantes em sua busca para conhecer mais de perto a cultura e a história do que ele chama de ‘nação irmã’.

“Portugal possui em comum com o nosso país, muito mais que apenas o mesmo idioma, mas também os elos tradicionais/culturais/literários e históricos, os costumes, e enfim as potencialidades lusitanas (no geral, tudo isto proporcionou novas descobertas e férteis motivações para o exercício da linguagem poética). Isto eu abordo nos meus poemas desta obra, que convida os leitores para este exercício da alma, para conosco contemplar mensagens simbólicas e vivenciar – através da alma das palavras – descobertas metafóricas além das linhas e entrelinhas dos poemas”.

O livro: editado pela Life Ed., a obra Almar é um tributo poético/cultural refletindo aspectos relevantes da temática portuguesa e reflexos vivos (culturais, históricos e contemporâneos) dos valores lusitanos tão sempre presentes no seio irmanado das duas nações irmãs: Portugal-Brasil. A estrutura da obra edifica uma expressão na confluência de sentimentos dos autores diante de uma cultura de esplendor humanístico, visitada/sentida por Rubenio e sentida/recebida por Bernardelli. Neste livro, as imagens timbradas nos versos temáticos fecundam o extrato transfigurado nos respectivos ensaios.

Parceria

Neste livro, os poemas de Rubenio Marcelo, todos totalmente inéditos, foram escritos em Portugal ou, alguns, logo após retorno de suas viagens às terras lusitanas. Alguns foram mesmo enviados de Portugal por Rubenio para Ana no Brasil, como relembrou o autor.

“A parceria literária com a colega Ana Maria Bernardelli surgiu espontaneamente, numa interação natural quando eu fui mostrando a ela os poemas recém-criados, muitos destes no instante da composição. Assim, muitos deste poemas eu enviei diretamente de Portugal a ela aqui no Brasil, e ela – grande ensaísta/crítica literária que é – já foi também naturalmente interagindo e tecendo aspectos analíticos acerca dos poemas, como também inserindo informações históricas/culturais em face dos temas abordados por mim nos poemas lusitanos”.

Segundo Rubenio, o livro celebra o aspecto do elo Brasil/Portugal de forma leve e natural, assim como a poesia e, juntamente com o ensaio literário, torna a obra um tanto peculiar.

“Nas minhas criações poéticas, tudo nasce com o ‘instante’ (esta motivação que me faz ‘cantar’ ‘porque o instante existe’)… é este olhar inspirador que me move a dialogar com um estro natural que me envolve em poemas que chegam como gaivotas e me convidam para também voar… Assim, todos os poemas deste livro, os escritos na hora em Portugal ou os que criei após retorno das viagens, todos têm esta marca do que vi/e senti (e contemplei a emoção) lá nas várias paragens portuguesas”, destacou.

“Ao mar”

Pertencentes à Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, Rubenio Marcelo e Ana Bernardelli afirmam que a obra associa duas vertentes – uma, exercitar a essência e/ou dar ‘alma’ àqueles que se aventurarem a essa viagem que celebra um sonho concretizado; outra, lançar-se ‘ao mar’ num processo figurativo de paronímia que encoraja ir às terras de além-mar, vivenciar a arte e a história – transcendendo a vida, deixando (e captando) pegadas nas terras e mares da cultura lusa.

O livro possui prefácio da escritora e poeta Raquel Naveira (imortal da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras e da Academia de Ciências de Lisboa) e apresentação da escritora e professora Olga Maria Castrillon-Mendes, que pertence à Academia Mato Grossense de Letras (AML).

Os autores

Rubenio Marcelo é poeta escritor, compositor e ensaísta. É membro da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, da qual é o atual secretário-geral. Possui várias obras publicadas e recentemente lançou ‘Caminhos: 100 poemas escolhidos de Rubenio Marcelo’ (Ed. Life, 2024). O seu livro de poemas ‘Vias do Infinito Ser’ (também lançado em Portugal, na Universidade de Aveiro) foi indicado pela UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul) para os seus Vestibulares no triênio 2021/22/23 e está atualmente indicado ao PASSE UFMS 2024/25. Foi Conselheiro Estadual de Cultura e é um dos vencedores do tradicional concurso literário ‘Noite Nacional da Poesia’. Recentemente, esteve na Argentina, onde a convite integrou o Festival Internacional de Poesia de Parque Chas / Buenos Aires, juntamente com outros poetas de vários países.

Ana Maria Bernardelli é professora, poeta, escritora, revisora, ensaísta e musicista. Possui obra literária solo e organização de coletâneas tanto infantis como para adultos. É membro efetivo da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, ocupando a Cadeira n.º 27. É também membro da Comissão Sul-Mato-Grossense de Folclore e do Pen Clube-MS. Especialista em Literatura Brasileira e Literatura e Língua Francesa pela Université de Nancy, França. Ministra assessoria de Produção Textual para professores e Concursos Públicos.

Serviço

O livro ‘Almar: Poemas Lusitanos de Rubenio Marcelo na Óitca Ensaística de Ana Maria Bernardelli’ será lançado no dia oito de outubro no Sesc Teatro Prosa (Rua Anhanduí, 200, Centro), a partir das 19h, com entrada gratuita.

Por Carolina Rampi

