Segundo turno na Capital: horário eleitoral retorna na próxima sexta-feira

Com o primeiro turno das eleições concluído, Campo Grande se prepara para uma nova fase da disputa municipal. A atual prefeita Adriane Lopes (PP) e a deputada federal Rose Modesto (União Brasil) seguem para o segundo turno, com 20 dias de campanha pela frente. A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV será retomada na próxima sexta-feira (11).

Adriane Lopes, que tenta a reeleição, obteve 140.913 votos (31,67%), enquanto Rose Modesto conquistou 131.525 votos (29,56%). As duas candidatas agora terão tempo igual de exposição nas mídias, com as inserções e os programas eleitorais gratuitos sendo transmitidos de 11 a 25 de outubro. O segundo turno será realizado no dia 27.

Segundo o calendário eleitoral, as campanhas de rua poderão ser retomadas às 16h desta segunda-feira (7), 24 horas após o encerramento da votação. Comícios, caminhadas, carros de som e a distribuição de material gráfico serão liberados até o dia 26 de outubro, véspera do pleito.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais