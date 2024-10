Estudantes-atletas de Mato Grosso do Sul trazem 57 medalhas dos Jogos Escolares Brasileiros

A semana passada marcou o encerramento os JEBs (Jogos Escolares Brasileiros) 2024, que começaram no dia 20 de setembro, em Recife (PE). A delegação sul-mato-grossense retornou para casa com 57 medalhas, das quais 17 são de ouro, 15 de prata e 25 de bronze.

A equipe estadual foi composta por 203 estudantes-atletas, de 12 a 14 anos, organizada e coordenada pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura). A competição foi realizada pela CBDE (Confederação Brasileira do Desporto Escolar).

As modalidades disputadas foram atletismo, atletismo adaptado, badminton, ciclismo, ginástica artística, judô, karatê, natação, taekwondo, tênis de mesa, wrestling (luta olímpica) e xadrez, tanto no masculino quanto no feminino. Na ginástica rítmica, a participação foi exclusivamente no feminino.

Além disso, as equipes representam o estado nas modalidades coletivas de basquetebol, futsal, handebol, voleibol e vôlei de praia, em ambos os naipes.

Entre os destaques do último bloco de competição estão: Thomas Rye, com uma medalha de ouro no karatê (kumite); Brian Colombelli Parra, que conquistou uma medalha de prata no solo e uma de bronze no salto (ginástica artística); Paulo Dantas Lopes, que levou bronze nos 50 metros costas; e a equipe feminina de xadrez, que garantiu o bronze na classificação geral.

A sensei Vanessa Mota ressaltou a importância do esporte na vida dos atletas, indo além do desenvolvimento físico, destacando também as oportunidades de crescimento pessoal.

“Os Jogos Escolares são fruto de um trabalho da Fundesporte em parceria com as escolas, onde conseguimos, através do esporte, proporcionar a essas crianças a oportunidade de conhecer novos estados, pessoas e culturas. O esporte, além de promover a inclusão social, amplia o conhecimento geográfico. E o karatê, em especial, é uma modalidade que preza pela responsabilidade, organização e respeito ao próximo”.

O atleta de Três Lagoas, Thomas Ryu Kobayashi, de 14 anos, conquistou a medalha de ouro na série ouro no kumite. Além disso, garantiu a prata na série prata no kata.

“Foi muito emocionante participar dos JEBs, especialmente por ser meu último ano nessa categoria e poder fechar com chave de ouro. Fiquei muito feliz em conquistar a medalha de ouro na série ouro, após três anos seguidos buscando esse resultado. Foram muitos dias de treinos, incluindo sábados e domingos, com uma carga intensa”.

Thomas detalha como o esporte foi transformador em sua vida, destacando o impacto positivo nos aspectos pessoal e nos estudos.

“O esporte me proporcionou mais responsabilidade, foco e, principalmente, disciplina, tanto nos treinos quanto nos estudos. Sou apaixonado pelo caratê, um esporte que se tornou parte essencial da minha vida. Hoje, meu maior sonho é alcançar o título de campeão mundial”.

Na natação, os atletas também conquistaram um ótimo resultado. O treinador Durval Barbosa Filho destacou o desempenho de sua equipe.

“Conseguimos o título de campeãs na série prata, no naipe feminino. Acredito que o trabalho foi excelente, as meninas nadaram muito bem e conquistaram várias medalhas de ouro, prata e bronze. No masculino, conquistamos duas medalhas, e o desempenho geral foi muito bom. Parabenizo a todos pelo trabalho realizado nas escolas, nos clubes, e agradeço à Fundesporte pelo apoio. Queremos continuar trabalhando para melhorar ainda mais em 2025”.

Participando pela primeira vez dos JEBs, o nadador Paulo Dantas Lopes Lima, de 14 anos, conquistou a medalha de bronze na série ouro, na prova dos 50m costas.

“Vim de outro campeonato e estava um pouco cansado, mas, mesmo assim, consegui fazer tempos muito bons. Foram muitos treinos, não só na água, mas também treinos físicos fora dela. Ter uma rotina disciplinada, dormir cedo e me alimentar bem foi essencial. O esporte me trouxe experiências incríveis e mudou minha vida, já que sempre nadei. A natação sempre fez parte da minha rotina”, destaca o estudante-atleta.

Confira todas as medalhas conquistadas por Mato Grosso do Sul nos JEBs 2024:

57 medalhas: 17 ouros, 15 pratas e 25 bronzes

OURO

Ryan Samuel (Wrestling) – série ouro

Lavínia Miyata (Tênis de Mesa) – série bronze

Anna Clara Mendes (Judô) – série ouro

Maria Eduarda Oliveira (Judô) – série prata

Luiz Octavio Oliveira (Judô) – série prata

Letícia Damaceno (Judô) – série bronze

Érico Santos (Judô) – série bronze

Revezamento Integrado 5x80m masculino (Atletismo adaptado) – série ouro

Cleidienison Ricarte Ajala (Atletismo) – Lançamento do martelo – série prata

Janaina de Lima Colman (Atletismo) – lançamento do disco – série prata

Janaina de Lima Colman (Atletismo) – lançamento do martelo – série ouro

Isadora Garcia (Atletismo) – lançamento do disco – série bronze

Revezamento 5x80m masculino (Atletismo) – série ouro

Thomas Ryu Kobayashi até 45 kg (karatê) – série ouro

Luan Roriz Dias da Silva até 61 kg (Taekwondo) – série bronze

Helena Bittar Nobre – 50m nado livre (Natação) – série prata

Helena Bittar Nobre – 100m livre (Natação) – série prata

PRATA

Yosnay Pichiyi Garcia (Wrestling) – série prata

Leonardo Kurokawa (Tênis de Mesa) – série prata

Lhayssa González (Judô) – série prata

Davi Fernandes (Judô) – série bronze

Alexsander do Carmo (Atletismo Adaptado) – 80 metros rasos – série ouro

Kauan Vinicius (Atletismo) – salto em distância – série ouro

Maria Eduarda da Silva Santos (Atletismo) – 80 metros com barreiras – série ouro

Thomas Ryu Kobayashi Kata – (karatê) – série prata

Kengerly Nailhet Reyes (Atletismo) – Lançamento do dardo – série ouro

Handebol feminino – série cobre

Voleibol masculino – série bronze

Vinicius Alexandre Amorim até 37 kg – (Taekwondo) – série bronze

Brian Colombelli Parra Sanches Mendonça solo – (Ginástica Artística) – série ouro

Mariana Salgado Nantes – 100m nado peito (Natação) – série bronze

Luiz Fernando Ferreira da Silva até 63 kg – (karatê) – série bronze

BRONZE

Juan Júnior (Judô) – série ouro

Kauã Yonaha (Judô) – série ouro

Ana Beatriz Teodoro (Judô) – série ouro

Camilly Aparecida Ribeiro (Judô) – série prata

Saymonn Isael Lima (Atletismo) – salto em distância – série ouro

Luiz Fernando de Souza (Atletismo) – lançamento do disco – série ouro

Luiz Fernando de Souza (Atletismo) – Arremesso do peso – série bronze

Isaik Franco Ribeiro (Atletismo) – Lançamento do disco – série bronze

Gabrielly Aparecida da Silva (Atletismo) – 80 metros com barreira – série bronze

Revezamento 5x80m feminino (Atletismo) – série ouro

Valentina Vasquez 54 kg – (karatê) – série prata

Arthur Américo Guijarra até 52 kg – (karatê) – série prata

Isabelly Vitória 47 kg – (karatê) – série bronze

Allana Rodrigues do Nascimento até 44 kg – (Taekwondo) – série bronze

Geral Feminino (Xadrez) – série ouro

Geral Masculino (Xadrez) – série prata

Brian Colombelli Parra Sanches Mendonça – salto (Ginástica Artística) – série ouro

Kalebe Eduardo Rosa Toledo – prova por pontos (Ciclismo) – série ouro

Paulo Dantas Lopes Lima – 50m costas (Natação) – série ouro

Rafaela Oliveira Santana – 50m borboleta (Natação) – série prata

Helena Bittar Nobre – costas (Natação) – série prata

Letícia Aguilar Leite de Oliveira – nado livre (Natação) – série prata

João Pedro Klain Miranda – 100m nado livre (Natação) – série prata

Rafaela Oliveira Santana – 100m borboleta (Natação) – série bronze

Letícia Aguilar Leite de Oliveira – 50m nado peito (Natação) – série bronze

