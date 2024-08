TCU julgará devolução de relógio de luxo recebido por Lula em 2005

O Tribunal de Contas da União (TCU) pautou para esta quarta-feira (7) o julgamento do processo que solicita a devolução ao acervo público de um relógio de luxo recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2005, durante seu primeiro mandato.

O item em questão é um relógio Cartier Santos Dumont, confeccionado em ouro branco 18 quilates, prata 750 e possui uma coroa adornada com uma pedra safira azul. O valor estimado do relógio é de R$ 80 mil. Lula recebeu o relógio como um presente oficial ao governo brasileiro durante uma visita a Paris, realizada para celebrar o Ano do Brasil na França.

A representação que deu origem ao processo foi protocolada pelo deputado federal Sanderson (PL-RS). O caso já havia sido pautado em maio deste ano, mas foi adiado por 60 dias após um pedido de vista. A área técnica do TCU já avaliou o caso e concluiu que Lula não precisa devolver o relógio de luxo. A justificativa é que o entendimento atual da Corte, que estipula que o presidente só pode manter itens recebidos como presentes se forem de caráter personalíssimo, ainda não estava em vigor em 2005.

A tendência é que o relator do caso, ministro Antonio Anastasia, siga o parecer da área técnica, determinando que o relógio não precisa retornar à posse do governo. Caso essa decisão seja confirmada, será um marco importante na interpretação das regras sobre presentes recebidos por autoridades públicas.

Com informações do SBT News

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebooke Instagram

Leia mais: