Homem é esfaqueado e busca ajuda em casa de bolos na Vila Nhanhá

Um homem de 42 anos foi esfaqueado e entrou correndo, ensanguentado e pedindo ajuda em uma casa de bolos na Avenida das Bandeiras, na região da Vila Nhanhá, em Campo Grande. A polícia suspeita que o incidente esteja relacionado a uma briga entre usuários de drogas.

Conforme registrado no boletim de ocorrência, a proprietária do estabelecimento relatou ter sido surpreendida no início da noite desta segunda-feira (5) por um homem ferido, que entrou no local dizendo ter sido atacado pelas costas. A briga começou uma quadra antes e se estendeu até a casa de bolos.

O suspeito, que estava perseguindo a vítima, fugiu ao ver o homem entrar no comércio. A vítima sofreu um grave ferimento na região da orelha. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros ao homem, que foi então levado para a Santa Casa de Campo Grande para tratamento.

A polícia está investigando o caso, suspeitando que a briga esteja relacionada ao consumo de drogas na área. Até o momento, o suspeito não foi localizado.

