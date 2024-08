Projeto que institui Dia de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres será votado

Os deputados devem votar, na manhã desta terça-feira (6), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) duas propostas conforme pauta da Ordem do Dia. Os projetos serão votados em primeira e segunda discussão. A sessão tem início às 9h e pode ser acompanhada presencialmente ou através dos canais de comunicação da Casa de Leis.

Em segunda discussão será apreciado o Projeto de Lei 306/203, do deputado Antonio Vaz (Republicanos), que institui no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul o Dia Estadual de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, a ser celebrado, anualmente, em 29 de setembro. Na justificativa da proposta, o deputado informa que o tráfico de animais silvestres é considerado a terceira atividade criminosa mais lucrativa, atrás apenas do tráfico de drogas e o tráfico de armas. A data de 29 de setembro foi escolhida para a realização da campanha por ser o Dia Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Selvagens.

Os deputados votarão em primeira discussão o Projeto de Lei 164/2024, do Poder Judiciário, que altera dispositivo da Lei nº 3.779, de 11 de novembro de 2009, que dispõe sobre o Regimento de Custas Judiciais do Estado de Mato Grosso do Sul. O objetivo é diferir a cobrança da judiciária e de outras despesas processuais, a serem pagas ao final, pelo vencido, nos casos e cobrança, arbitramento e execução de honorários advocatícios, permitindo que sejam recolhidas ao final, pelo vencido, ressalvado os casos de hipossuficiência comprovada, mediante alteração do artigo 25, acréscimo do artigo 25-A, e revogação dos incisos I e II do artigo 25, todos da Lei 3.779, de 11 de novembro de 2009 – Regimento de Custas Judiciais do Estado de Mato Grosso do Sul.

Com informações da Agência Alems

