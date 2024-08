Emenda de Gerson garante troca de computadores e novos ar-condicionado para escola estadual

Há duas semanas os quase 800 alunos da Escola Estadual Georgina de Rocha , em Aparecida do Taboado, passaram a dispor de uma sala de tecnologia com 13 novos computadores, que substituíram os antigos, alguns comprados há 18 anos, defasados tecnologicamente e muitos deles, que nem funcionavam mais . A escola, que tem 28 turma nos três períodos, oferece do 1⁰ ano do Ensino Fundamental ao 3⁰ ano do Ensino Médio.

Os equipamentos foram adquiridos com recursos de uma emenda parlamentar do deputado Gerson Claro no valor de R$ 50 mil que garantiu também a compra de 10 aparelhos de ar-condicionado, melhorando a climatização de quase 80% das salas de aula

“Essas são duas demandas antigas da comunidade escolar. Os computadores que ainda funcionavam, tem pouca memória, são defasados tecnologicamente e comprometiam as atividades pedagógicas que dependem do acesso à internet “, explica o diretor da escola , Jadir Júnior .

Ainda neste ano está prevista a liberação de mais R$ 50 mil alocados no orçamento de 2024 por meio de outra emenda do presidente da Assembleia Legislativa. O recurso permitirá a aquisição de mais computadores e ar-condicionado para escola que terá mais 5 salas com as obras de ampliação em andamento. Além desta escola em Aparecida do Taboado, que recebeu recurso para orçamento do ano passado, emendas do deputado Gerson Claro viabilizaram investimentos nas escolas Leontina Luciana da Silva (Bandeirantes); Professora Clotilde Pinto(Bela Vista); Adventor Divino de Almeida (Campo Grande) e Delfina Nogueira Souza (Nova Alvorada do Sul).

Neste ano houve a destinação de R$ 450 mil para investimento em educação, beneficiando 8 escolas públicas e a Casa da Criança André Luiz, de Nioaque. Os recursos atenderão às escolas estaduais Georgina de Oliveira (Aparecida de Oliveira); Coronel José Ribeiro de Aquidauana e Rochedo ; Gabriel Vandoni de Barros, de Corumbá ; Irman Ribeiro de Almeida, Teotônio Vilela , de Campo Grande e José Bonifácio, no distrito de Congonhas em Bandeirantes.

