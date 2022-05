Simone Tebet lesiona tornozelo e garante que andanças continuarão

A pré-candidata a presidência da Republica, Simone Tebet usou suas redes sociais para anunciar uma lesão no tornozelo e que dará continuidade às suas agendas pelo país, mas de bota ortopédica.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simone Tebet (@simonetebet)

O anúncio foi neste último domingo (15), no qual ela falou em que o Brasil tem pressa e se explicou: “Caminhar tanto pelo Brasil às vezes cobra um preço. Torci meu pé. Resultado: lesão parcial do ligamento do tornozelo direito. Agora, fazer valer os compromissos usando essa bota, por duas semanas – que atrapalha qualquer roupa, né? Mas, vamos que vamos, porque o Brasil tem pressa. Bom domingo!”, frizou a pré-candidata.

Mais de 20 dos 27 diretórios estaduais do MDB têm mostrado apoio à Tebet. Os entusiastas da candidatura própria buscam também adesões em alas de outros partidos da chamada terceira via, como o PSDB e o União Brasil.