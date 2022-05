Com 22% de cobertura vacinal, saúde faz apelo para população se vacinar contra gripe

Após um mês e meio do início da vacinação contra a gripe em Campo Grande, a cobertura vacinal segue baixa, com apenas 22% do público alvo imunizado. A campanha foi iniciada no dia 4 de maio e segue disponível para toda a população que se enquadra nos grupos prioritários em mais de 60 unidades de saúde.

De acordo com a Sesau (Secretaria Municipal de Sáude), neste ano, o público estimado para a vacinação é de mais de 295 mil pessoas somente dentro dos públicos prioritários. A meta do Ministério da Saúde é que cada um dos 16 públicos alcance uma cobertura igual ou maior que 90%.

Secretário municipal de saúde, José Mauro Filho explica que a baixa cobertura vacinal é perigosa visto que entre dezembro do ano passado e janeiro deste ano houve um surto atípico de Influenza, que provocou 36 óbitos.

“No ano passado a busca pela vacina da gripe foi muito baixa, e somente o público de crianças que atingiu essa meta, nem mesmo os trabalhadores da saúde ou idosos, que em anos anteriores ultrapassavam o público estimado, atingiu a meta”, ressalta o secretário municipal de saúde, José Mauro Filho.

Vale ressaltar que a vacina de Influenza protege contra a H1N1, H2N3 e já está atualizada para a cepa circulante, e Influenza B.

Em Campo Grande cerca de 7,9 mil crianças entre seis meses e menores de cinco anos foram vacinadas contra a Influenza, contudo, o público estimado pela Sesau é de 57 mil crianças. Dentre os idosos são 44,9 mil vacinados, dos mais de 128,6 mil aptos a se imunizarem.

“As crianças, principalmente, nos preocupam porque ainda não há a vacinação contra Covid-19 para elas, e se não são vacinadas contra Influenza, elas ficam duplamente vulneráveis”, conclui o secretário.

Oito grupos prioritários estão aptos a receber a vacina contra gripe na Capital, os imunizantes estão disponíveis em todos os postos de saúde, das 7h30 às 16h45.

Podem se vacinar idosos, crianças entre seis meses de idade e menores que cinco anos, gestantes, trabalhadores da saúde e puérperas, ou seja, mulheres que deram à luz há até 45 dias, indígenas, caminhoneiros, trabalhadores da educação, profissionais das forças armadas, forças de segurança e salvamento, população com comorbidade ou deficiência permanente, privados de liberdade e adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, profissionais do sistema penitenciário e profissionais portuários.

Para receber a dose da vacina é necessário comprovação da atividade, assim como os trabalhadores da área saúde fazem. Todos os públicos que estão contemplados para vacinação devem procurar qualquer uma das 72 unidades de saúde em Campo Grande, para receber a dose da vacina.

Com informações da Sesau.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.