Renato Teixera fará participação especial na Novela Pantanal

A novela Pantanal desde a primeira edição tem aproveitado cantores e músicos sertanejos como a participação mais que especial de Almir Sater presente nas duas versões. Agora no remake quem fará uma participação é o compositor e cantor Renato Teixeira.

“Fui pego de surpresa com esse convite para fazer o Quim mais velho. Eu sempre me envolvi muito com temas de novela, com trilhas, até já escrevi novela com Jayme Monjardim; já participei de dois filmes, mas sem texto (risos). Fui bem inseguro para gravar Pantanal, mas feliz. Tive uma dificuldade de decorar texto. Nas músicas eu consigo cantá-las, mas se tiver que declamar as letras, já fica difícil. Mas foi uma experiência inesquecível, foi um momento único. Eu me sinto recompensado”, pontua Renato.

O músico nunca participou na condição de ator, será a primeira vez. Ele tem dois filhos que fazem parte do elenco da novela, o Chico Teixeira que fez o peão Quim e Isabel Teixeira que fez a personagem Maria Bruaca.

Sua participação será fazer o papel que seu filho fez como jovem e agora com a idade avançada o cantor dará vida ao personagem com idade avançada.

A cena está prevista para entrar a partir de segunda-feira (16), Quim (Renato Teixeira) comunica a José Leôncio sobre a morte de Tião (Fábio Neppo). Em seguida, é Quim mesmo quem falece, por não suportar a ausência do amigo. Convidado para uma participação especial, quem gravou a cena foi o músico Renato Teixeira, pai de Chico Teixeira, que interpretou Quim na primeira fase da novela.