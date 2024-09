Setembro Amarelo: Assembleia promove sexta-feira palestra sobre saúde mental

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), no ensejo da campanha Setembro Amarelo, irá promover a palestra “Falando sobre Suicídio: Você não está sozinho (a)!”. O evento acontecerá às 10h de sexta-feira, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara. O objetivo é chamar atenção dos servidores para o cuidado com a saúde mental.

Realizada pela Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, presidida pela deputada Mara Caseiro (PSDB), a palestra terá como ministrantes a psicóloga especialista em Psicoterapia de Orientação Psicanalítica, Luiza de Souza Patusco, e pelo médico pneumologista e especialista em Medicina do Sono, Henrique de Brito.

A campanha Setembro Amarelo foi instituída pela Lei 4.777 de 2015, de autoria da deputada Mara. Conforme dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), no ano passado 264 pessoas tiraram a própria vida em Mato Grosso do Sul, sendo 110 jovens entre 15 a 29 anos, o que corresponde a 41,6%.

“Estes números são mais que estatísticas, são vidas que se perderam, sonhos interrompidos e famílias devastadas. O suicídio é uma questão de saúde pública, precisa ser enfrentado com seriedade e determinação. Os jovens, em particular, são uma população bastante vulnerável, expostos às pressões sociais, acadêmicas e emocionais, que, muitas vezes, não são devidamente compreendidas ou tratadas. Precisamos urgentemente fortalecer nossas políticas públicas de saúde mental, garantindo o acesso aos serviços de apoio psicológico quanto nas comunidades”, destacou Mara Caseiro.

Com informações da Agência Alems

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais