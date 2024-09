Feirão da Empregabilidade oferta 103 vagas nesta terça-feira (17)

Na edição do Feirão da Empregabilidade desta terça-feira (17), a Funtrab recebe sete empresas que disponibilizam 103 vagas com encaminhamento mais ágil para o mercado de trabalho. O atendimento será somente no período da manhã das 8 às 11 horas.

Estarão presentes representantes dos segmentos de rede de lojas de material de construção e decoração; supermercado; serviços de monitoramento de qualidade do ar, água e efluentes; limpeza terceirizada; rede atacadista (Bairro Tiradentes) e cervejaria.

Em destaque, as funções de: assistente de vendas, atendente de lojas e mercados, repositor de mercadorias, auxiliar de limpeza, fiscal de prevenção de perdas, ajudante de carga e descarga de mercadoria, químico ambiental, técnico ambiental, laboratorista químico, atendente do setor de frios e laticínios, operador de caixa, auxiliar nos serviços de alimentação, motorista de caminhão, recepcionista-atendente e cozinheiro geral.

Ao candidatos devem se dirigir à sede da Funtrab, localizada na Rua 13 de Maio, 2.773 – Centro (entre ruas Dom Aquino e Cândido Mariano). É necessário levar RG, CPF e Carteira de Trabalho.

