Com 186 mil motocicletas na Capital, Detran-MS inicia Semana do Trânsito

Estudo da Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito) indica que mais da metade dos donos de motocicletas no país não têm habilitação para a categoria. Em Campo Grande, o cenário não é diferente e o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) estima que na Capital existem 186.369 motocicletas, e apenas 18.666 motociclistas habitados com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) na categoria A, ou seja, 168 mil não têm a permissão para pilotar.

Entre os dias 18 e 24 de setembro, ocorre a Semana Nacional do Trânsito e o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) vai realizar uma série de eventos para debater os sinistros de trânsito e o impacto em diversos setores da sociedade. Também haverá uma ação educativa voltada para motoentregadores, que são o principal público afetado por esses sinistros.

Segundo a Senatran, a falta de habilitação pode ser explicada, entre outros fatores, pelo custo acessível do veículo, pelo crescimento de negócios com veículos compartilhados, pelo aluguel de motocicletas ou motonetas, e pela dificuldade de acesso à CNH por parte da população.

O estudo também destaca a expansão das áreas urbanas, a necessidade de transporte individual em regiões com infraestrutura limitada, como fatores que podem explicar o alto número de proprietários sem habilitação.

Os homens representam 80% dos proprietários de motocicletas, com a maioria dos proprietários na faixa etária de 40 a 49 anos, seguida por aqueles de 50 a 59 anos. Entre os que possuem habilitação, a maioria está na faixa etária de 30 a 39 anos.

Ação para motociclistas

Com o tema “Paz no trânsito começa por você”, a mensagem educativa proposta pelo Contran (Conselho Nacional de Trânsito) para esse ano visa conscientizar a população sobre a importância de atitudes responsáveis no trânsito. O foco é mobilizar toda a sociedade para adotar comportamentos que promovam um trânsito mais pacífico, consciente e seguro, porém o Detran-MS, escolheu como público-alvo os motociclistas, que são a maioria das vítimas de sinistros de trânsito no Estado.

Nos dias 21, 27 e 28 de setembro, uma ação educativa para motoentregadores será realizada nos shoppings e no centro da cidade, com o objetivo de sensibilizar os motociclistas para um comportamento seguro no trânsito. Além da ação de rua, o Detran-MS fará uma campanha nas redes sociais, internet e televisão.

Infrações

O estudo mostra ainda que, após uma queda no número de infrações cometidas por motociclistas em razão da pandemia de Covid-19, houve um aumento na emissão de multas. Enquanto em 2020 esse número ficou em aproximadamente 150 mil, em 2023 atingiu mais de 1,3 milhão. Até julho de 2024, já foram emitidos mais de 638 mil autos de infração.

Mais de 80% das multas estão associadas à não utilização ou uso inadequado dos equipamentos de segurança pelos motoristas ou passageiros – como o não uso de capacete, que responde por cerca de 43% delas.

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), o uso de capacete é fundamental para proteger os motociclistas e passageiros, podendo reduzir o risco de morte em 37% e de lesões graves na cabeça em cerca de 69%.

Outro dado do estudo está relacionado à participação de motocicletas em acidentes. Os dados revelam que esses veículos respondem a pelo menos 25% dos sinistros e a mais de 30% das fatalidades no trânsito.

Por Thays Schneider

