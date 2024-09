Governador reúne secretários para discutir ações e entregas do próximo ano em MS

Planejamento. Uma das principais tônicas de uma boa gestão foi mais uma vez cumprida pelo Governo de Mato Grosso do Sul. Secretários de importantes pastas foram reunidos pelo governador Eduardo Riedel para, desde já, discutir ações e entregas a serem feitas durante o próximo ano, dentro de um escopo de atuação transversal que marca o Estado.

“É muito importante definir desde o início essa transversalidade, pois ela é fundamental no alinhamento dos projetos de curto, médio e longo prazo. E nesse ano já estamos definindo as ações para todo o 2025”, explica o governador Eduardo Riedel.

Participaram do encontro com Riedel os secretários Antonio Carlos Videira (Sejusp), Eduardo Rocha (Casa Civil), Maurício Simões (Saúde) e Patrícia Elias Cozzolino de Oliveira (Sead), que puderam também avaliar os projetos executados em 2024. O secretário de Governo, Rodrigo Perez, também acompanhou a conversa de planejamento.

As ações, projetos e programas das secretarias devem contribuir para o desenvolvimento e crescimento econômico, logístico e social de Mato Grosso do Sul, auxiliando assim no avanço em diferentes áreas estratégicas, garantindo a continuidade do progresso regional, beneficiando a população em todos os 79 municípios sul-mato-grossenses.

Fora isso, a avaliação dos resultados e o planejamento anual é realizado desde maio, quando a Segov (Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica) iniciou as reuniões de avaliação dos contratos de gestão – que estabelecem metas e indicadores a serem cumpridos por cada secretaria de Estado.

“Para podermos entregar à população o que foi apresentado no plano de Governo, é preciso que haja acompanhamento durante todo o processo. E para as ações dos próximos anos, reunimos o time para fazer esse alinhamento”, afirma Perez.

Compromisso público

Em 2024 foram assinados 38 contratos de gestão pelas unidades gestoras. No total, foram elaborados 278 projetos que serão desdobrados em 813 entregas. Todas as iniciativas, entre elas capacitações, editais de licitação, desenvolvimento de parcerias, adequações à leis e projetos de investimentos, têm alinhamento com plano estratégico de governo, PPA (Plano Plurianual) e ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável).

Desenvolvido desde 2015 no Estado, o programa é sinônimo de sucesso e reconhecimento nacional. No ano passado, o programa “Contrato de Gestão” venceu o Prêmio de Excelência de Competitividade 2023, promovido pelo CLP (Centro de Liderança Pública), na categoria “Destaque Boas Práticas”.

Também no ano passado, primeiro ano da gestão Eduardo Riedel como governador, as secretarias cumpriram 92% dos projetos propostos no contrato de gestão. O resultado foi considerado extremamente positivo, mostrando que as pastas se empenharam em trazer novidades e entregas mais qualificadas à população.

Com Agência de Notícias.

